Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, “una sola volta a settimana”: le confessioni dopo il GF Vip

Pierpaolo Pretelli parla della sua fidanzata in radio

Dopo la sua prima performance a Tale e Quale Show 2021, Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare della sua fidanzata Giulia Salemi. Affermazioni rilasciate prima dello scherzo che la l’influencer italo-persiana ha subito nel programma di Enrico Papi Scherzi a Parte.

Intervistato da Francesco Fredella a Trends&Celebrities su RTL102.5 News, il 3enne lucano ha confessato: “Vederla così disperata mi si è spezzato il cuore, a tratti ridevo perché stava iniziando a incavolarsi”. Ma non è finita qui, andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato il ragazzo.

I Prelemi si vedono solo una volta a settimana

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, soprannominati i Prelemi dal popolo social, vivono una bellissima relazione sentimentale che è iniziata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Tuttavia, per il momento, i due gieffini stanno vivendo questa storia a distanza.

“Ci vediamo una volta alla settimana, soprattutto il weekend. Stiamo valutando anche per la fase successiva, ovvero andare a convivere. Dobbiamo trovare prima di tutto, però, la città: Roma o Milano. Dobbiamo capire un attimo la cosa migliore da fare, anche perché io ho mio figlio nella Capitale”, ha fatto sapere l’ex Velino di Striscia la Notizia.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti alle nozze? Lui frena

Intervistato da Francesco Fredella, Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere di avere le idee molto chiare sul suo futuro insieme a Giulia Salemi. Infatti, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 molto presto potrebbero fare il grande passo.

Non dimentichiamo, tra l’altro, che la figlia di Fariba Tehrani non tanto tempo fa durante un matrimonio si è il bouquet. Dunque, stando a quanto dice la tradizione, avrebbe un anno di tempo per convolare a nozze con la persona che ama. Ma l’ex Velino di Striscia la Notizia ha frenato: “Step by step. Certo che lei si è proprio lanciata come neanche Buffon ai tempi d’oro avrebbe fatto…”.