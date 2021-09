Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne: Ida fa addormentare un altro cavaliere, Gemma delusa

Nella puntata di oggi, venerdì 24 settembre, di Uomini e Donne assisteremo a nuove dinamiche che riguarderanno soprattutto il trono over del talk show. La putata comincerà con Gemma al centro dello studio, la quale si dirà molto delusa.

Anche Ida non potrà fare a meno di mostrare il suo rammarico per una situazione verificatasi durante l’esterna con un corteggiatore. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Gemma delusa a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Gemma resterà molto delusa dal fatto che nessun cavaliere sia venuto in studio per corteggiarla. La dama torinese, infatti, avrà un momento di sfogo molto intenso che, naturalmente, genererà l’ilarità di Tina Cipollari. Gemma dirà di essere molto triste del fatto che non riesca a suscitare l’interesse di qualche uomo. L’opinionista, dal canto suo, accuserà la donna di essersi rifatta il seno inutilmente, in quanto neppure in questo modo riesce a trovare un cavaliere.

La discussione andrà avanti per un po’ di tempo, fino a quanto Maria De Filippi non interromperà il siparietto e chiederà alla torinese di tornare al suo posto. A questo punto, verrà chiamata in causa Ida Platano. Dopo aver interrotto la conoscenza con Graziano, la dama ha deciso di concentrarsi solamente su Marcello. Tra i due si è venuto a creare un bel feeling, tuttavia, c’è qualcosa che turberà la parrucchiera.

Nella puntata di oggi: altra disavventura per Ida

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Ida racconterà di aver trascorso una piacevolissima serata in compagnia del cavaliere. I due sono stati anche molto tempo nella stanza d’albergo dove hanno chiacchierato molto e si sono anche baciati. Ad ogni modo, Ida dirà di essere rimasta molto male del fatto che, mentre i due si stavano coccolando e lei gli stava accarezzando i capelli, lui si è addormentato.

In studio, chiaramente, ci sarà un po’ di ilarità, considerando che questa non è assolutamente la prima volta che alla Platano accada una cosa del genere. Ad ogni modo, lui si scuserà in modo molto sentito e dirà di essersi addormentato solo perché era molto stanco. Negli ultimi quattro giorni sta facendo sempre avanti e indietro, pertanto, ha poco tempo per dormine. Il cavaliere implorerà la dama di perdonarlo e le chiederà scusa quasi piangendo.