Gianmaria Antinolfi svela quando abbandonerà il GF Vip: “Basta ho deciso”

Gianmaria Antinolfi vuole lasciare il Grande Fratello Vip 6

Qualche giorno fa, immediatamente dopo il terzo appuntamento del Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi ha detto in diretta di voler querelare Soleil Sorge. Inoltre l’imprenditore napoletano ha fatto sapere che avrebbe abbandonato il reality show di Canale nelle entro un giorno.

“Adesso vado in confessionale e dico che i miei legali devono far partire una denuncia, sono serissimo. L’ho sempre trattata come una principessa e lei dice che sono uno stalker?! Ragazzi me ne vado proprio, domani mattina vedete che me ne andrò. Non ce la faccio a stare qui con lei. Perché non mi va nemmeno di condividere questo spazio con Soleil“, ha dichiarato l’ex di Belen Rodriguez. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Gianmaria Antinolfi sbotta: “Sabato me ne vado dopo la puntata”

A quanto pare Gianmaria Antinolfi ha cambiato idea, dato che ad oggi si trova ancora nella casa del Grande Fratello Vip 6. Questo però non vuol dire che l’imprenditore partenopeo voglia rimanere nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella serata di giovedì, infatti, il gieffino ha confidato ad Amedeo Goria l’intenzione di voler abbandonare il programma. Sembra che a pesare su questa decisione sia stata la situazione che si è venuta a creare con l sua ex Soleil Sorge. Inoltre, pare che la situazione sia precipitata nella social room gli è stata posta la seguente domanda: “Hai altri argomenti oltre che Soleil?“.

Lo sfogo di Gianmaria Antinolfi con Soleil Sorge

Nella giornata di mercoledì Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6 si è sfogato con Sophie Codegoni. In quell’occasione l’imprenditore napoletano le ha detto: “Si va a fare il piantino in confessionale ma non dice le cose come stanno. Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato, si è fatta scop**e”.