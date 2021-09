Al Bano e Romina Power di nuovo nonni: è nata la terza figlia di Cristel Carrisi

Cristel Carrisi e Davor Luksic di nuovo genitori

Ebbene sì, nella mattinata di giovedì 23 settembre 2021 Cristel Carrisi è diventata mamma per la terza volta. A dare l’annuncio è stato suo padre, Al Bano, durante una sua intervista concessa al Corriere della Sera.

Il cantautore di Cellino San Marco è diventato nonno per la terza volta insieme all’ex moglie Romina Power. Infatti, si tratta di una nipotina, a cui i genitori hanno dato il nome di Rio Ines. Prima di quest’ultima sono nati il primogenito Kai e la sorellina Cassia Ylenia.

L’annuncio di Al Bano Carrisi

Durante la presentazione del cast ufficiale della 16esima edizione di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, Al Bano Carrisi ha dato la lieta novella. La piccola Rio Ines è la terza figlia di Cristel Carrisi e Davor Luksic, imprenditore che da anni si è trasferito a Zagabria, in Croazia. La figlia di Al Bano e Romina Power e l’imprenditore aveva deciso di non conoscere il sesso del nascituro fino al momento in cui sarebbe venuto al mondo.

Dunque, anche per i due ragazzi si è trattata di una grandissima sorpresa. Al momento i genitori della piccola hanno condiviso nulla sui social, considerando che Cristel da un po’ di tempo ha deciso di recente di disattivare il suo account Instagram. Infatti, la ragazza vuole custodire la sua vita privata tenendola lontana dai riflettori.

La nascita del terzo figlio

Qualche mese fa, la notizia della terza gravidanza era stata resa nota al pubblico dal magazine Gente. Nonostante ciò né Cristel Carrisi e nemmeno Davor Luksic aveva confermato il rumor che li riguardava, eppure il settimanale aveva anticipato il fatto che il bebè nel periodo autunnale.

La coppia sta insieme da ben cinque anni, le loro nozze infatti risalgono al 2016 e sono diventati genitori per la prima volta nel 2018 con la nascita di Kai, e l’anno successivo ad agosto la figlia di Al Bano e Romina Power è diventata nuovamente mamma di Cassia Ylenia, in ricordo della sorella scomparsa agli inizi degli Anni Novanta.