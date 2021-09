Lulù Selasié e Manuel Bortuzzo a letto insieme si baciano in bocca e si fanno le coccole (FOTO)

Baci e coccole tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 sembra stia nascendo la prima coppia di questa edizione, Infatti, Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo dopo un primo avvicinamento nei primi giorni di permanenza nel loft di Cinecttà, nelle ultime ore si sono finalmente baciati.

E i due gieffini lo hanno fatto per tutta la notte sotto le coperte uno vicini all’altra. Baci innocenti ma anche appassionati, coccole, abbracci, mani nelle mani e movimenti sotto coperte. All’inizio sembrava una semplice amicizia, ma ora pare che tra la Principessina e il nuotatore sia nato qualcosa di più intenso.

Le dichiarazioni del nuotatore

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip sono diventati così la prima coppia in questa sesta edizione, nonché la più giovane di sempre: il nuotatore 22 anni, la pronipote dell’imperatore di Etiopia 23.

Nel corso dell’ultima puntata del reality show ad Alfonso Signorini, che aveva un po’ indagato sulla storia fra i due gieffini, Bortuzzo aveva detto: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo“. (Continua dopo il post)

Mammamia come stai Lulù #gfvip pic.twitter.com/hqQRmThAOn — Se fossi Lupin sarebbe ʍαɾɡσϯ (@benalemeilleur) September 24, 2021

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono piaciuti immediatamente

Manuel Bortuzzo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 da single con lo scopo di sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità. Infatti, prima del suo ingresso il nuotatore ha detto: “È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Entrare al Grande Fratello potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Tutta l’Italia capirebbe cosa vuol dire vivere ogni singolo giorno con la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore. Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva la vita”.

Anche la principessina Lulù Selassié è entrata nel loft più spiato d’Italia (tra l’altro con altre due sorelle) da single e al conduttore Alfonso Signorini ha domandato un ragazzo bono. Sembra proprio che la 21enne lo abbia trovato.