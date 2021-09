Manila Nazzaro si espone su Soleil Sorge e svela: “Ecco cosa mi hanno detto in confessionale” (FOTO)

Solei Sorge al centro dell’attenzione

In questi primi giorni di programmazione del Grande Fratello Vip 6 il pubblico non ha visto tante dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. Tuttavia, la cosa certa è che nel bene e nel male si parla spesso di Soleil Sorge.

Mentre Jessica Sellasié e Miriana Trevisan stanno preparando uno scontro con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Manila Nazzaro si è schierata dalla sua parte. L’ex volto di Temptation Island Vip nella serata di giovedì ha rivelato a Raffaella Fico e Carmen Russo di provare simpatia per l’ex di Jeremias Rodriguez.

Lo spoiler di Miss Italia sulla nuova puntata del GF Vip 6

In poche parole, al Grande Fratello Vip 6 Manila Nazzaro ha confessato alle sue due compagne d’avventura di apprezzare le donne forti e schiette come Soleil Sorge. Per questo motivo l’ex Miss Italia ha voluto fare anche un piccolo spoiler.

Secondo la compagna di Nicola Amoruso in occasione della quarta puntata del GF Vip 6 si parlerà del passato tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi e della loro discussione. Come fa a sapere di cosa tratterà il nuovo appuntamento del reality show Mediaset? Lo deduce da quello che gli autori le hanno chiesto durante una chiacchierata al confessionale. (Continua dopo il post)

Manila ha fatto capire che in confessionale le hanno di chiesto di Soleil e Gianmaria, Ainett dice che domani piangerà in puntata quindi le avranno detto qualcosa? La cosa mi puzza #GFVIP — greta۵ (@xheydrew) September 23, 2021

Manila Nazzaro e la rivelazione su Soleil Sorge

In questi giorni Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 ha detto che Soleil è una schietta e diretta. Quindi secondo lei è stata chiara con Gianmaria Antinolfi quando gli ha detto che non voleva stare insieme a lui. A lei la gieffina piace molto, è fighissima e e lei vuole interagire con donne così che sono dirette.

“Preferisco lei a chi fa le moine. Domani vedrete che se ne parlerà ancora di lei e Gianmaria. Vi dico che in confessionale mi hanno chiesto cosa penso di questa storia. Ma alla fine è giusto raccontare le nostre storie. Non si può dire “sono cavoli loro privati”, se vieni al GF è normale che se ne parli. Vedrete che anche domani lui non riuscirà a tenere testa a Soleil. Parliamo di una donna fatta così, molto forte. E devo dire che mi piace anche per questo”, ha fatto sapere l’ex Miss Italia.