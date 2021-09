GF Vip, Manila Nazzaro su Tommaso: “Deve uscire è inutile, tutto il giorno seduto sul divano”

Manila Nazzaro detta le regole della pulizia della casa

Le regole per mantenere la pulizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 hanno creato una serie di malumori tra gli inquilini del loft più spiato d’Italia. Ad esempio, mentre tutti i concorrenti stavano pranzando, Manila Nazzaro e Jessica Hailé Selassié hanno provato in tutti modi a spiegare ai compagni d’avventura le regole da seguire per mantenere pulito l’abitazione di Cinecittà.

Ma in tanti hanno storto il naso. Una su tutte Soleil Sorge che si è alzata stizzita dal tavolo, con Tommaso Eletti che l’ha seguita in giardino. Un comportamento, da parte del 21enne romano, che non è piaciuto per nulla alla compagna di Nicola Amoruso.

Soleil Sorge e Tommaso Eletti sbuffano e vanno via

La situazione è degenerata quando Jessica ha invitato i compagni d’avventura del GF Vip 6 a ripulire la vasca e il bagno e a non aprire troppe bottiglie d’acqua frizzante e pacchi di patatine. Ma in tanti si sono ribellati quando Manila Nazzaro ha richiamato tutti all’ordine: “Parentesi bicchieri e tazze del latte. Chi la usa la lava, la asciuga e la rimette a posto. Alla fine siamo sempre gli stessi a prendere le tazze non si può lasciare la roba e dire le faccio dopo. No, le tazze si fanno subito, perché il lavandino serve vuoto, perché non si può cucinare”.

Quando l’ex Miss Italia e la Principessina stavano sono scese nel dettaglio, Soleil Sorge ha perso le staffe e si è alzata dal tavolo con il suo piatto di pasta in mano. Recandosi in giardino, l’ex corteggiatrice ha detto a Tommaso: “Lei ha fatto questo, lei ha fatto quello, poi è successo questo, poi è successo quello… Poi quella dice la sua, quell’altro dice la sua. No, no grazie. E’ un momento sacro il pasto, non si fa questa cosa. Puoi dare delle regole, com’è giusto che sia, ma mentre si mangia…“.

Manila Nazzaro contro Tommaso Eletti

Ma l’obbiettivo di Manila Nazzaro non era quello di rimproverate Soleil Sorge bensì l’ex volto di Temptation Island. “Tommaso non fa nulla, non puoi alzarti e andartene. Con tutto il rispetto, secondo me Davide dovrebbe rimanere. Ha molta più voglia di Tommaso di rimanere ed è più collaborativo in casa“, ha tuonato l’ex Miss Italia.

Nel frattempo, questa litigata ha fatto un po’ allontanare Soleil da Jessica. L’ex naufraga, dopo aver lavato il suo piatto come richiesto, l’ha infatti rimproverata: “Sei un po’ troppo bacchettona su ogni cosa, devi sempre dire la tua a chiunque va in cucina. Un po’ più di calma”. La ragazza non ha avuto modo di replicare dato che l’influencer è andata via.