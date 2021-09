Massimiliano Mollicone avvistato con una ragazza, ma non è Eugenia, ecco chi è, lui: “Non manco di rispetto a nessuno” (FOTO)

In questi giorni è circolato sul web un gossip molto interessante che riguarda Massimiliano Mollicone ed Eugenia. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato in compagnia della sua ex corteggiatrice e in molti hanno creduto che tra loro potesse esserci un ritorno di fiamma.

Dopo innumerevoli polemiche, e dopo l’intervento di Vanessa Spoto in merito, il giovane ha sentito il bisogno di chiarire la situazione. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le segnalazioni su Massimiliano

Massimiliano Mollicone ha chiarito ai fan di non avere nessuna relazione con Eugenia. Tra i due c’è soltanto molta stima e se in questi giorni si sono incontrati è per motivi che esulano completamente dai legami affettivi. Questa precisazione da parte del ragazzo è sopraggiunta a seguito di un’ulteriore segnalazione pervenuta sul suo conto. Nel dettaglio, infatti, alcuni utenti del web hanno divulgato uno scatto in cui il giovane appare in compagnia di una donna misteriosa.

I due sono seduti al tavolo di un bar o di un ristorante e lei è posizionata di spalle, pertanto, risulta alquanto difficile capire chi possa essere. Dalla fisionomia, però, appare evidente che non si tratti di Eugenia. La dama in questione, infatti, ha i capelli decisamente più corti e più chiari dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ad ogni modo, malgrado la situazione fosse palese, il ragazzo ha deciso di fare una precisazione.

Mollicone parla di Eugenia e fa confessioni

Tra le sue Instagram Stories, infatti, Massimiliano Mollicone ha chiarito che la ragazza in questione non fosse assolutamente Eugenia. In seguito, poi, ha replicato anche alle critiche di coloro i quali lo hanno accusato di essersi avvicinato troppo presto ad un’altra donna dopo la fine della storia con Vanessa. Il giovane, allora, ha detto di essere un ragazzo come tanti altri, pertanto, è normalissimo alla sua età avere delle frequentazioni.

In merito alla ragazza in questione, invece, non si conosce molto. Stando a quanto emerso, però, si tratterebbe di una persona completamente estranea al mondo dello spettacolo. Molto probabilmente appartiene alla cerchia di amicizie del romano, ma bisogna attendere per capire se la cosa andrà in porto oppure no. Intanto, Mollicone ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che, malgrado tutto, lo stanno sostenendo. Dopo aver partecipato ad un programma quale Uomini e Donne non si aspettava un seguito così estremo.