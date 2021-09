Soleil Sorge, lo staff dei fratelli Onestini la umilia: “Una ca**a che si è sco**ta cani e porci” bufera sul web (FOTO)

Sul web è da poco trapelata una notizia davvero interessante che riguarda lo staff dei fratelli Onestini, Luca e Gianmarco e Soleil Sorge. Da premettere che Luca e Soleil hanno avuto una relazione nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e terminata quando il giovane partecipò ad una precedente edizione del GF Vip.

Detto questo, a distanza di un po’ di tempo, i membri dello staff dei due ragazzi si sono resi protagonisti di alcune frasi davvero molto gravi contro l’attuale concorrente del reality show. Scopriamo cosa sta accadendo.

Le accuse contro Luca

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare di un commento rilasciato dallo staff dei fratelli Onestini contro Soleil Sorge. Uno dei collaboratori di Luca e Gianmarco, infatti, ha commentato un post pubblicato da una pagina di gossip e lo ha fatto in difesa dell’ex tronista di Uomini e Donne. Luca, infatti, in questi giorni sta ricevendo molti attacchi in quanto sembrerebbe essersi avvicinato ad una dama di un reality show spagnolo a cui sta partecipando.

Dato che il suo rapporto con Ivana Mrazova è volto al termine da pochissimo tempo, in molti lo stanno accusando di aver mostrato poco tatto e delicatezza. Ad ogni modo, nel tentativo di difendere il giovane, il suo staff si è reso protagonista di frasi molto gravi contro Soleil. Nello specifico, la persona in questione ha detto che Onestini senior non ha affatto bisogno di creare finte dinamiche per emergere nel mondo dello spettacolo.

Lo staff degli Onestini contro Soleil Sorge

Sia lui sia il fratello sono stati in grado di crearsi una carriera completamente da soli, senza servirsi dell’aiuto di nessuno e, soprattutto, senza scendere a nessun compromesso. In seguito, poi, lo staff dei fratelli Onestini ha lanciato una velenosa stoccata contro Soleil Sorge. Nel dettaglio, l’utente ha detto che Luca non è andato a letto con cani e porci per raggiungere i suoi obiettivi professionali così come ha fatto qualche altra persona.

Il nome di Soleil non è stato fatto in modo esplicito, ma il riferimento è apparso decisamente palese. In molti, infatti, sul web stanno attaccando tutto lo staff reputando indicibili simili dichiarazioni. Anche l’influencer Deianira Marzano è rimasta basita dinanzi il comportamento di queste persone. Al momento, Soleil si trova nella casa del GF Vip, pertanto, è all’oscuro di tutto. Non ci resta che attendere per capire se verrà informata.