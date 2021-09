Uomini e Donne, segnalazione su Ciprian: il ragazzo sta prendendo in giro Andrea Nicole? (FOTO)

Ciprian è un ragazzo che ha deciso di corteggiare Andre Nicole, l’attuale tronista di Uomini e Donne dal trascorso abbastanza particolare, ma su di lui è trapelata una segnalazione. Nello specifico, sembrerebbe che il giovane abbia tutt’altri interessi rispetto a quello di corteggiare realmente la tronista.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la testimonianza di un utente che la segue, il quale ha dichiarato di essere venuto in possesso di informazioni compromettenti. Scopriamo cosa è emerso.

I sospetti su Ciprian a Uomini e Donne

In queste ore è sopraggiunta una segnalazione su Ciprian, corteggiatore di Uomini e Donne. Il ragazzo si è mostrato sin dal primo momento molto interessato ad Andrea Nicole. Ricordiamo che l’attuale tronista prima era un uomo, ma circa 8 anni fa ha completato il processo di transizione fino a diventare una donna a tutti gli effetti. Ad ogni modo, se molti altri corteggiatori hanno mostrato delle remore ad intraprendere una conoscenza con lei, Ciprian è apparso impavido.

Il ragazzo, infatti, ha subito cominciato a corteggiarla, a dirle frasi carine e a dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Questo suo modo di fare è apparso a molti un po’ troppo costruito. Per tale ragione, molti utenti del web si sono insospettiti ed hanno cominciato a fare delle indagini. Una fan di Deianira, ad esempio, ha trovato delle informazioni molto interessanti sul suo conto.

La segnalazione sul corteggiatore di Andrea Nicole

Stando a quanto emerso dalla segnalazione, pare che Ciprian sia andato a Uomini e Donne solo per business. Anni fa, infatti, precisamente nel 2019, il ragazzo partecipò come velino a House Party. In precedenti commenti presenti sul web, poi, il giovane disse anche che il suo più grande obiettivo di vita fosse quello di entrare a far parte del mondo dei social e di cominciare a guadagnare come influencer.

Il suo scopo, infatti, era quello di parlare di salute, benessere e fitness attraverso i suoi profili social. Insomma, queste affermazioni, sommate ai sospetti che molti telespettatori hanno su di lui, stanno ledendo sempre più la sua credibilità. Il ragazzo, dunque, potrebbe essere andato nel talk show pomeridiano solo per farsi un po’ di pubblicità e raggiungere un certo livello di notorietà tale da consentirgli di lavorare con i social. Sarà davvero così? Solo il tempo ci darà le risposte.