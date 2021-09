GF Vip, scoppia la passione nella notte tra Manuel e Lulù: “È successo quello…” (VIDEO)

Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù si erano molto avvicinati in questi giorni e stanotte tra loro è scoppiata la passione nella casa del GF Vip. I due si stanno stuzzicando da diversi giorni e, finalmente, è accaduto ciò che tutti si aspettavano e speravano.

Anche la produzione del reality show ha condiviso sui social un video inerente questi momenti di grande intimità. Ad ogni modo, scopriamo quello che i due hanno dichiarato in merito.

L’avvicinamento tra Lulù e Manuel

Tra Manuel e Lulù è, finalmente, scoppiata la passione questa notte al GF Vip. I due condividono lo stesso letto e in più occasioni si sono scambiati baci e tenerezze. Ieri mattina, i due si sono dati un bacio a stampo e a confessare tutto è stata proprio la principessa. Quest’ultima, confidandosi con Sophie e sua sorella, aveva dichiarato di essersi lasciata andare ad un bacio. Tuttavia, la ragazza aveva chiarito di non essere andata oltre in quanto di mattina, appena svegli, non gli sembrava il caso.

Nel corso della giornata, poi, i due hanno continuato a stare molto vicini fino a che non è arrivato il momento di andare a dormire. Quando le luci della casa si sono spente e tutti i coinquilini si sono messi nei propri letti, i due piccioncini si sono lasciati andare a qualche effusione più importante. Dai video trapelati sul web in queste ore si vede chiaramente che si sono baciati in modo molto più appassionato della mattina.

Scoppia la passione al GF Vip: il video

La passione, dunque, è scoppiata nella casa del GF Vip tra Manuel e Lulù, i quali sono già stati etichettati come la prima coppia ufficiale di questa edizione. Lo staff del reality show ha condiviso il video in questione sui social ed ha dichiarato che, finalmente, tra i due sia successo quello che tutti immaginavano e speravano. Al loro risveglio, poi, la coppia ha continuato a mostrarsi particolarmente affiatata.

I due, infatti, hanno trascorso l’intera mattinata sul divano a scambiarsi coccole e tenerezze. Nel frattempo, sul web in molti stanno commentando l’accaduto. Da un lato ci sono coloro i quali credono che Lulù stia solo giocando allo scopo di aggraziarsi il pubblico. Altri, invece, ritengono che l’interesse sia reciproco e non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire.