Il Paradiso delle signore spoiler 28 settembre: tensioni al magazzino, Gloria in difficoltà

Gli spoiler della puntata del 28 settembre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino si respirerà una certa tensione. A causare un po’ di malumori sarà Vittorio, il quale prenderà una decisione un po’ troppo avventata.

Ludovica, invece, farà una comunicazione importante a Marcello, mentre Gloria apprenderà che il suo ex marito è tornato a Milano e ci resterà per lavoro. La donna non prenderà a cuor leggero la cosa.

Spoiler 28 settembre: Gloria spiazzata dal ritorno di Ezio

Nel corso della puntata del 28 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio accetterà la proposta offerta da Umberto di lavorare per lui. Questo, dunque, implicherà il fatto che l’uomo dovrà restare a Milano per un bel po’ di tempo. Di questa notizia sarà molto felice Stefania, la figlia, la quale sarà felice di trascorrere più tempo accanto a suo padre. La ragazza, infatti, deciderà di organizzare una sorta di festa insieme alle sue amiche.

A non prenderla così a cuor leggero sarà Gloria. La donna, infatti, non si sente tranquilla ad avere il suo ex marito così vicino, pertanto, comincerà a mostrarsi piuttosto tesa e non saprà come agire. Su di un altro versante, poi, vedremo che anche un’altra new entry si accingerà a diventare protagonista delle dinamiche milanesi. Flora, infatti, accetterà la proposta di Vittorio di diventare la nuova stilista dello shopping center.

Tensioni al Paradiso delle signore

Questa scelta repentina presa da Vittorio creerà un po’ di sgomento al Paradiso delle signore, sta di fatto che nella puntata del 28 settembre ci sarà qualche diverbio. I protagonisti del grande magazzino, infatti, non sono molto d’accordo con la scelta fatta da Conti, in quanto la ritengono decisamente troppo affrettata. Ad ogni modo, solo il tempo chiarirà se l’intuizione che ha avuto il direttore sia stata saggia oppure no.

In casa Amato, invece, si respirerà un clima molto leggero e festoso. Agnese, infatti, è stata promossa a responsabile della sartoria, pertanto, tutta la famiglia si riunirà per festeggiare questo importante traguardo della donna. Tra Ludovica e Marcello, invece, ci sarà un po’ di tensione. Ad un certo punto, però, la Brancia farà una confessione al ragazzo. Di recente la fanciulla aveva rassegnato le sue dimissioni dal circolo, tuttavia, solo di recente ha appreso che Adelaide ha respinto la sua richiesta.