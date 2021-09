Oroscopo 25 settembre 2021: Leone risoluti, Pesci precisi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 25 settembre vedono i Toro un po’ giù di corda. I Pesci, invece, sono piuttosto precisi, mentre gli Scorpione sono diffidenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le previsioni astrali denotano una certa tensione nei rapporti di coppia. Se state attraversando una fase di transizione importante, che potrebbe essere determinata da cambi di lavoro o di abitudini, cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere dal panico.

Toro. Giornata piuttosto noiosa. Oggi vi sentite privi di forze, sia fisiche sia, soprattutto, psicologiche. Sarete molto schivi e diffidenti verso il prossimo. Dal punto di vista delle relazioni, invece, cercate di essere un po’ più propositivi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 25 settembre esortano i nati sotto questo segno a puntare tutto sulla simpatia. In questo periodo siete molto loquaci, pertanto, non sarà difficile riuscire a instaurare nuove conoscenze.

Cancro. Le stelle vi sorridono. Questo fine settimana sarà il momento giusto per risolvere le piccole tensioni in amore. Se avete avuto delle difficoltà di recente, forse è il caso di chiarire e di mettere da parte l’orgoglio.

Leone. In amore siete risoluti, difficilmente vi voltate indietro. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, potreste avere qualche dubbio e riserva in più. Questo non è un male in quanto fidarsi è bene, ma non farlo è meglio.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda i legami. Se siete in attesa di una risposta in ambito professionale essa potrebbe arrivare molto presto. Cercate di non essere troppo frettolosi e date tempo al tempo.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il lavoro procede in maniera netta e delineata, cosa che vi tranquillizzerà parecchio. Se siete alla ricerca di stabilità professionale potreste averla già trovata, o arriverà molto presto. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete un po’ troppo rigidi.

Scorpione. Fidarsi del prossimo è una cosa che riuscite a fare difficilmente. Ad ogni modo, non siate diffidenti anche nei confronti delle persone che vi dimostrano di essere sincere. In amore si riaccende la fiamma del desiderio e della passione, approfittatene.

Sagittario. I numerosi impegni e cose da fare tengono le vostre giornate molto impegnate. Ad ogni modo, cercate di trovare anche il tempo da dedicare alle persone care. Le relazioni di coppia, infatti, potrebbero risentire di questo momento di confusione.

Capricorno. Siete poco avvezzi alla routine. Nel momento in cui la vostra vita si accinge a prendere una piega troppo monotona, cercate di fare di tutto per scombussolare un po’ le carte e rimettervi in gioco.

Acquario. Non siete esattamente persone che amano vivere alla giornata. Di solito preferite fare progetti e programmare le prossime mosse, tuttavia, in certi casi bisogna lasciare che la vita faccia il suo corso. Non provate a tutti i costi a cambiare la direzione degli eventi.

Pesci. Buon momento dal punto di vista delle relazioni. In questo periodo vi sentite particolarmente propensi a cimentarvi in una nuova relazione. Sul lavoro siete piuttosto precisi, ne trarranno vantaggio coloro i quali svolgono professioni per cui è necessaria la concentrazione.