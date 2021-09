GF Vip, arriva il primo aereo ed è per Raffaella Fico, Francesca Cipriani ha una crisi e piange: “Ho bisogno d’aiuto” (VIDEO)

In queste ore è arrivato il primo aereo nella casa del GF Vip ed è stato per Raffaella Fico. A mandarglielo è stato il suo fidanzato. L’evento, però, ha portato alla luce delle questioni molto delicate che riguardano Francesca Cipriani.

La ragazza, infatti, nel vedere questo splendido gesto, ha avuto una crisi ed è scoppiata in lacrime. I compagni d’avventura le hanno chiesto per quale ragione avesse avuto una reazione così estrema e lei ha rivelato dei disagi alquanto profondi.

L’aereo per Raffaella Fico

Raffaella Fico è stata la destinataria del primo aereo volato sulla casa del GF Vip. L’autore di questo gesto è stato Piero Neri, il quale ha voluto far sentire la sua presenza alla dama. Nello specifico, l’imprenditore ha fatto scrivere: “Per sempre è un giorno, ti amo Piero!” La showgirl è rimasta contentissima di questa dimostrazione d’amore, tuttavia, non ha avuto particolari esternazioni di gioia. Dopo poco tempo, infatti, si è rifugiata in confessionale per parlare di quanto accaduto.

Nel frattempo, però, a catturare l’attenzione dei coinquilini è stata Francesca Cipriani. La ragazza, infatti, nel vedere questo splendido gesto da parte del fidanzato di Raffaella, ha avuto una crisi isterica. La concorrente, infatti, è scoppiata in lacrime in un modo disperato. Le coinquiline hanno provato a placare il suo dolore e a chiederle per quale motivo avesse reagito così.

La crisi di Francesca Cipriani al GF Vip

La Cipriani, allora, ha detto di essersi emozionata troppo perché adora questo genere di gesti. Purtroppo, però, nella sua vita non le è capitato di avere tutte queste attenzioni da un uomo e questo le genera una certa sofferenza. Raffaella Fico e le altre concorrenti del GF Vip hanno rincuorato Francesca dicendole che presto avrebbe ricevuto anche lei un aereo, ma questo non è servito a calmarla. La protagonista, infatti, ha tirato fuori alcuni disagi.

In particolare, ha detto di avere bisogno dell’aiuto di uno psicologo in quanto da sola non riesce a superare alcuni problemi interiori. Nonostante sia fidanzata e il suo uomo pare le dimostri tutto il suo amore, lei non riesce a lasciarsi andare in quanto ha vissuto eventi troppo traumatici nel corso della sua vita. Dinanzi questa situazione coì delicata, le compagne d’avventura di Francesca l’hanno esortata a rivolgersi ad un esperto una volta uscita dal reality show. Subito dopo la regia ha staccato il collegamento.