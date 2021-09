Uomini e Donne anticipazioni puntata di lunedì: Stefano denigra una dama e Gianni sbotta, Ida delusa

Lunedì 27 settembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo della registrazione effettuata il 31 agosto.

Le discussioni non mancheranno, sia al trono classico sia quello over. Particolarmente degna di nota sarà la sfuriata che Gianni Sperti farà nei confronti di un esponente del parterre maschile. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Scontro al trono classico di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne assisteremo a degli scontri molto accesi. Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio un tale Stefano, il quale dirà di essere uscito con una dama dai capelli scuri. I due sembreranno essere stati molto in sintonia nei giorni passati, tuttavia, durante la puntata l’uomo si comporterà in modo piuttosto bizzarro. Nello specifico, comincerà a parlare molto male della dama fino a denigrarla. Il suo atteggiamento sarà così perentorio al punto da necessitare dell’intervento di Gianni.

L’opinionista, infatti, non apprezzerà affatto il modo di fare del cavaliere, pertanto, non perdeva occasione per asfaltarlo. Il collega di Tina Cipollari accuserà il protagonista di essersi comportato anche in passato in questo modo. In particolare, dunque, Stefano sembrerebbe essere avvezzo ad uscire con delle donne per poi criticarle in modo decisamente offensivo. La discussione andrà per le lunghe, almeno fino a quando non sarà la conduttrice ad interrompere il siparietto.

Anticipazioni lunedì: la delusione di Ida

Restando sempre nell’ambito del trono over, nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo anche a che punto è arrivata Ida. La dama ha interrotto la frequentazione con Graziano per concentrarsi solamente su Marcello. Tra i due ci sono stati degli incontri molto gradevoli, i quale si sono svolti all’interno di una camera d’hotel. Ad un certo punto, però, dopo essersi scambiati baci appassionati, il cavaliere è crollato in un sonno profondo. Questo, chiaramente, ha fatto rimanere molto male la Platano, che in studio non esiterà a palesare il suo dispiacere.

Il giovane, però, si giustificherà quasi in lacrime dicendo che era molto stanco ma, in realtà, è molto attratto dalla dama. Anche al trono classico non mancheranno i battibecchi. Joele e Matteo sono usciti con la stessa ragazza. Quest’ultima, però, ha dichiarato di essere propensa a continuare la frequentazione solo con il secondo. Tuttavia, quest’ultimo non sembrerà interessato alla cosa in quanto dirà di non fidarsi di una persona che hai il piede in due scarpe.