Star in the Star chiude per flop: ascolti deludenti per lo show della Blasi

La chiusura di Star in the Star

La notizia era nell’aria ma ora sembra essere quasi ufficiale. Ebbene sì, Star in the Star chiude per flop. A renderlo noto non sono stati i vertici Mediaset ma il portale web TvBlog. Quest’ultimo, infatti, ha riportato il clima che si respira nei corridoi degli uffici dell’azienda televisiva con sede Cologno Monzese.

La trasmissione condotta da Ilary Blasi, andata in onda per due appuntamenti giovedì 16 e giovedì 23 settembre, ha registrato alla puntata iniziale 1.947.000 telespettatori, pari a 11,02% di share. Mentre 1.816.000 telespettatori, pari a 11,5% di share nella seconda puntata. Numeri decisamente bassi per uno show trasmesso nella rete ammiraglia e che avrebbero causato dei malcontenti agli inserzionisti che avrebbero comprato spazi pubblicitari al suo interno.

L’ipotesi del portale TvBlog

Tuttavia, il portale web TvBlog ha ipotizzato un ultimo appuntamento di Star in the Star previsto per il prossimo giovedì con tutti gli smascheramenti e l’incoronazione della maschera vincitrice. Ma non è escluso che i vertici di Mediaset decidano di chiudere baracca e quella di giovedì scorso decretarla come ultima puntata.

“I piani alti di Mediaset “forti” dei dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star, che non potevano che essere simili a quelli della prima, avrebbero deciso di fare ancora una puntata. Immaginiamo quella degli svelamenti, e poi di far chiudere baracca a questo format, che torna nel cassetto da dove era venuto. Attenzione però: nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, per ora sono solo voci che circolano. Potrebbe quindi pure capitare che il sipario su questa trasmissione sia calato, in maniera brutale, già ieri sera. Oppure, come accennato da noi, si faccia un’ultima puntata giovedì prossimo, oppure chissà cos’altro”, si legge sul sito internet.

Tutte le maschere in gara a Star in the Star

Nella prima puntata di Star in the Star ad uscire dal gioco è stato Elton John interpretato da Massimo Di Cataldo. Mentre, in occasione del secondo appuntamento sono usciti Patty Pravo (Gloria Guida) e Paul McCartney (Ronn Moss).

Dunque, nel programma condotto da Ilary Blasi sono rimaste ancora otto maschere, ovvero: Mina, Michael Jackson, Pino Daniele, Lady Gaga, Madonna, Zucchero, Claudio Baglioni e Loredana Bertè.