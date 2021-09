Tommaso Zorzi: “Mi sto staccando dai social”, il motivo

Tommaso Zorzi e il successo tra social e televisione

Prima che sbarcasse in televisione, Tommaso Zorzi ha trovato la popolarità sui social network, in particolare Instagram. Attraverso un sostanzioso numero di seguaci il rampollo meneghino prima ha partecipato a Riccanza, poi a Dance Dance Dance, successivamente a Pechino Express per concludere il Grande Fratello Vip 5.

Il 26enne è rimasto all’interno della casa più spiata d’Italia per circa sei mesi e alla fine ha vinto il programma. Adesso, dopo aver fatto l’opinionista a L’Isola dei Famosi 15 e ospite al. Maurizio Costanzo Show, l’influencer è pronto a gettarsi a capofitto in una nuova avventura su Discovery+, Drag Race Italia.

Il rampollo milanese si sta distaccando dai social

Ospite al programma radiofonico Tz101 in onda su R101 al fianco di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, Tommaso Zorzi ha rivelato che col passar del tempo si sta distaccando dai vari social network.

“Io sono in ottimi rapporti [con il TZ Vip, il suo fanclub su Twitter, ndr], loro sono la mia costola social che in realtà adesso sempre di più si sta staccando da me, ma nel senso buono nel senso che sempre di più si creano degli equilibri tra di loro che è giusto che ci siano. Io non pretendo di essere il paladino di nessuno, se non di me stesso, e dunque non mi elevo a guru, anche perché volutamente mi sto staccando un po’ dai social per quanto riguarda la mia vita privata, che non mi va di mettere proprio alla mercé di chiunque. Anche perché poi c’è gente che si sente titolata a doverti dare delle direttive su come gestire la tua vita privata, e anche no grazie, non lo fa mia madre, non capisco perché lo debbano fare loro”, ha fatto sapere il rampollo meneghino.

Tommaso Zorzi: “Mi sto staccando un po’ dai social”

Naturalmente Tommaso Zorzi si è riferito alla sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici conosciuto qualche mese fa proprio grazie allo zampino di Maria De Filippi.

“Come ci siamo conosciuti io e Tommaso? L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria De Filippi. Là lei ha tipo 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo. Quando Tommaso è uscito gli ho scritto, ci siamo visti ed il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi”, ha dichiarato il 26enne.