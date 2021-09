Linda Evangelista sfigurata, “sono stanca di vivere”: lo sfogo dopo il dramma

Linda Evangelista sfigurata dopo un’operazione di chirurgia estetica

Senza ombra di dubbio Linda Evangelista è stata una delle top model più famose al mondo negli Anni Novanta. Una donna con gli occhi azzurri e fisico statuario, era una delle modelle più richieste e apprezzate dai cari stilisti italiani ed internazionali. Ora però, che ha 56 anni, è completamente irriconoscibile.

Non c’entra nulla l’età, bensì il drastico cambiamento è avvenuto a causa di un trattamento estetico che l’ha lasciata deformata in viso e per tale ragione si è reclusa in casa. Infatti, la donna vive nascosta, non volendo mostrare in pubblico com’è diventata a causa di un’operazione di chirurgia estetica.

Lo sfogo dell’ex top model

Recentemente, attraverso il suo profilo Instagram Linda Evangelista ai follower ha spiegato che cosa le è accaduto ultimamente e per quale ragione non si fa più vedere. “Molti si sono chiesti perché non ho più lavorato mentre le carriere delle mie colleghe continuavano a fiorire, ecco: il motivo è che sono stata brutalmente sfigurata da una procedura che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso”, ha fatto sapere l’ex top model.

In poche parole la donna si era sottoposta al body contouring, con lo scopo di ridurre il volume del tessuto adiposo. Purtroppo non è stato così, anzi e successo esattamente l’opposto e ora l’ex modella si ritrova gonfia, irriconoscibile e impossibilitata a svolgere il suo lavoro.

Linda Evangelista potrebbe denunciare la clinica responsabile

Sempre su Instagram, Linda Evangelista rivolgendosi ai suoi follower ha scritto: “Questa situazione non ha solo distrutto la mia possibilità di lavorare e guadagnarmi da vivere ma mi ha sprofondato in una grave depressione. Provo profonda tristezza e il più profondo odio per me stessa. Per questo, sono diventata una reclusa”.

L’ex modella potrebbe citare in giudizio per danni la clinica responsabile di questo intervento di chirurgia estetica: “Sono così stanca di vivere in questo modo. Vorrei uscire dalla porta di casa mia a testa alta”.