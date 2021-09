Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne, Gianni Sperti lo massacra: “Ma cosa pensi di fare?”

Gianni Sperti a ruota libera sui protagonisti di Uomini e Donne

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Giorgio Manetti, l’ex fiamma di Gemma Galgani. Nelle ultime ore a tal proposito Gianni Sperti ha rotto il silenzio e a Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, menzionando il gabbiano fiorentino. In una recente intervista concessa a Uomini e Donne Magazine, lo storico opinionista ha parlato di tutto quello che succede in studio, e fuori dopo le registrazioni. “Un vero spettacolo”: ha fatto sapere il collega di Tina Cipollari.

In poche parole, la vamp frusinate si diverte e l’ex ballerino ha ammesso che con lei c’è una certa complicità. Poi parlando di Andrea Nicole, l’uomo ha parlato di una bella storia d’amore che potrebbe essere molto presto al centro della nuova stagione di U&D. Mentre su Joele nutre qualche dubbio. “Non riesco ancora a inquadrarlo, secondo me non si è dato completamente con naturalezza”.

L’opinionista parla di Giorgio Manetti

Gianni Sperti a Uomini e Donne Magazine ha confessato di aver avuto dei sospetti, dopo le puntate, a causa di alcune dichiarazioni della sua ex fidanzata. L’opinionista ha parlato di tutti, senza peli sulla lingua. Il collega di Tina Cipollari sostiene molto Roberta definendola sveglia e decisa.

Ma quello che ha suscitato più interesse è quello legato alle dichiarazioni rilasciate da Giorgio Manetti, che ultimamente ha speso delle parole al miele per Isabella Ricci. L’ex cavaliere sembra che voglia conoscerla, senza tornare sul piccolo schermo.

Gianni Sperti rivela di essere single e poi affonda il Gabbiano

Chi segue Uomini e Donne da anni sa perfettamente che tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti non sono mai mancati gli attriti. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, l’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha detto.

“Bizzarra questa sua richiesta di corteggiare proprio l’antagonista di Gemma”. Infine, l’ex ballerino di Amici e Buona Domenica ha raccontato la sua attuale situazione sentimentale: “Sono single”.