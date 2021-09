Manuel Bortuzzo blocca Lulù Selassié: “Al Love boat porterei Alex non certo lei“ (FOTO)

Cosa c’è tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè?

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassiè ha dimostrato di avere un forte interesse per Manuel Bortuzzo. Infatti, dopo essersi conosciuti i due gieffini hanno iniziato a chiacchierare pei poi passare alle coccole e tanti momenti di tenerezza fino al bacio avvenuto nella nottata di giovedì.

Il nuotatore e la pronipote dell’imperatore di Etiopia si sono lasciati andare a qualche momento di dolcezza sotto le coperte e in tanti hanno ipotizzato che nel loft di Cinecittà potesse nascere una coppia, ma forse le cose non sono come sembrano. In che senso?

Le dichiarazioni della principessina sul nuotatore

Venerdì sera, in occasione della quarta puntata del Grande Fratello Vip 6 il conduttore Alfonso Signorini ha parlato con Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, domandando loro cosa provassero.

Il giovane nuotatore è sembrato poco interessato, mentre la ragazza ha detto testuali parole: “Lui è molto dolce e vero, si nota subito dai suoi sguardi e da quello che dice. Mi piace anche perché è sempre molto altruista. Mi fa stare tanto bene. Posso dire che è difficile trovare persone così. Anche se ci conosciamo da poco più di una settimana, per me lui è importante“. (Continua dopo il video)

La friendzone di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè

Nella nottata di venerdì. al termina della lunga diretta del Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu si è avvicinato a Manuel Bortuzzo e ironizzando con lui gli ha detto: “Dai che prossimamente avrai modo di testare la love boat con la tua Lulù“.

A quel punto il nuotatore però ha spiazzato tutto il pubblico rispondendo: “Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex non certo Lulú“. In poche parole per lui la principessina è solo un’amica.