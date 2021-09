Soleil Sorge nasconde un segreto, tra lei e Gianmaria Antinolfi c’è un altro: Boris Lukov

Tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi c’era un russo

Come è emerso al Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha frequentato per alcuni mesi Gianmaria Antinolfi. Tuttavia, l’ex volto di Uomini e Donne ha sempre chiesto all’imprenditore napoletano di non parlare della loro storia. Dietro a tale richiesta, secondo l’ex naufraga, c’era la voglia di tutelare la sua vita privata.

Ma a quanto pare non è finita qui perché pare che dietro ci sia qualcos’altro di molto importante. Il giornalista Gabriele Parpiglia nella giornata di venerdì a Casa Chi ha svelato che l’ex l’influencer la scorsa estate mentre usciva con Antinolfi vedeva anche un altro ragazzo, un certo Boris Lukov che è un ricchissimo imprenditore russo.

La rivelazione di Gabriele Parpiglia

Nella nuova puntata di Casa Chi, l’autore televisivo Gabriele Parpiglia ha sganciato una bomba di gossip su Soleil Sorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 insieme al suo ex Gianmaria Antinolfi.

A tal proposito, il giornalista ha detto: “Diciamo la verità senza possibilità di essere smentiti, perché questa è la verità. Non so perché Gianmaria non l’ha detto. Soleil invocava la privacy per un motivo specifico. Lei aveva una relazione con un bel ragazzo russo facoltoso. Lui si chiama Boris Lukov. La situazione era che tutto accadeva mentre frequentava anche Gianmaria. Quindi ha diviso il suo cuore in due parti. Non riusciva a prendere una decisione. Per questo diceva che voleva vivere la sua storia con Antinolfi in silenzio. Gianmaria ha accettato il compromesso pensando di far innamorare Soleil”.

Poi continuare così: “La Sorge ha fatto l’amore con Jeremias Rodriguez sotto le telecamere dell’Isola dei Famosi e poi sentir dire: “Voglio la mia privacy” fa quasi ridere, non regge e non sta in piedi. La verità è che c’è una terza persona. Questo ragazzo si chiama Boris Lukov”.

Soleil Sorge nessuna privacy violata

Sempre a Casa Chi Gabriele Parpiglia ha rivelato che quando Soleil Sorge ha chiuso con Gianmaria Antinolfi lui ha tentato di andare a Napoli. Quando si è recato lì lei era con Dayane Mello e Chi ha fatto la copertina della modella brasiliana che baciava l’imprenditore casertano.

“Il motivo quindi di questa chiusura non era la privacy violata. Perché parliamo di una ragazza che dopo 4 giorni con Jeremias ha fatto l’amore all’Isola. La verità si chiama Boris. Se ha ancora un legame con Boris non lo sappiamo. Però calcolate che molti viaggi che ha documentato sui social era in compagnia di questo ragazzo molto ricco. Si tratta di una donna che non racconta la verità. Perché prendere per i fondelli i telespettatori invocando la privacy? Prendi per in giro Gianmaria ma non i telespettatori”, ha tuonato l’autore televisivo.