Dayane Mello cade ubriaca e batte la testa a La Fazenda, scatta l’appello: “Portatela via da quell’inferno” (VIDEO)

In queste ore Dayane Mello si è resa protagonista di un altro evento molto increscioso a La Fazenda. Dopo le molestie subite da Nego e la totale indulgenza da parte dello staff della trasmissione, pare sia accaduto altro.

La produzione, infatti, ha organizzato una nuova festa durante la quale tutti hanno alzato parecchio il gomito, specie l’influencer. Proprio al termine di tale serata, la giovane ha avuto un incidente. Scopriamo cosa è accaduto.

La caduta di Dayane Mello a La Fazenda

La scorsa notte, gli autori del reality show La Fazenda hanno deciso di organizzare un’altra festa per i concorrenti del programma e Dayane Mello ha bevuto davvero troppo. In tale programma, infatti, non esistono vincoli per quanto riguarda l’introduzione di alcol all’interno della casa. Al GF Vip, invece, gli autori erano molto attenti a controllare che i protagonisti non alzassero il gomito in modo eccessivo. Ebbene, nel corso di una festa, i concorrenti hanno cominciato a bere in modo davvero poco responsabile.

Specie Dayane Mello si è data molto da fare e, ad un certo punto, ha avuto un incidente. La donna, infatti, era completamente fuori di sé, al punto da cadere sbattendo la testa. Le compagne d’avventura l’hanno soccorsa e l’hanno immediatamente portata a letto. Una volta giunta lì, però, la dama è stata importunata da Nego, il concorrente che è stato accusato di averla molestata. (Continua dopo il video)

Bufera in Italia e l’appello di Parpiglia

Il protagonista, infatti, si è messo nel letto insieme a lei ed ha cominciato a stuzzicarla. Lei non lo ha respinto, tuttavia, si vedeva chiaramente che non fosse per nulla lucida. Questa situazione sta lasciando senza parole i telespettatori italiani. Gabriele Parpiglia, ad esempio, ha esortato la famiglia della donna a intervenire immediatamente per portarla via da quell’inferno. Secondo il suo punto di vista, infatti, è inaudito che gli autori de La Fazenda non prendano provvedimenti per quello che sta succedendo a Dayane Mello.

Sulla vicenda, poi, è intervenuta anche Rosalinda Cannavò. La donna ha accusato Nego di essere un uomo davvero squallido in quanto ha approfittato di una donna visibilmente fuori di sé. L’ex concorrente del GF Vip, dunque, ha detto di essere completamente sbalordita da quanto accaduto e non solo. Rosalinda non ha potuto fare a meno di ammettere di essere anche un bel po’ preoccupata per la sua amica.