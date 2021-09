Francesca Cipriani: “Lunedì faccio uno show se quelle due continuano ve lo giuro”

Le due opinioniste popolari contro Lulù e la Fico

Sabato mattina dopo la lunga diretta della sera prima Francesca Cipriani si è svegliata su molto arrabbiata ricordando quello che le due nuove opinioniste popolari del Grande Fratello Vip 6 hanno detto a Raffaella Fico e Lulù Selassié.

In poche le due new entry Rosella e Adriana, essendo abbastanza spontanee nei loro giudizi, in un primo momento hanno puntato il dito contro l’ex di Mario Balotelli chiedendole informazioni sulla ricchezza del nuovo fidanzato, poi parlando di una delle tre sorelle di origini etiopi hanno detto che è brutta e che si trucca male.

Francesca Cipriani sbotta contro le due opinioniste popolari

Commenti, quelli usciti dalle bocche di Rossella ed Adriana, che hanno ferito molto Lulù Selassié e di riflesso anche Francesca Cipriani. Per tale ragione la mattina seguente l’ex Pupa si è arrabbiata parecchio sbroccando così: “Se quelle due lunedì rifanno altre battute di questo genere io faccio lo show, eh! Non si devono permettere, si parla di rispetto. Uomo o donna che sia“.

A consolare la principessa c’ha pensato anche Alex Belli che le ha consigliato di farsi scivolare le cose e di non prendere sul personale certe offese gratuite. Sulla vicenda è intervenuta pure Ainett Stephens che ha consigliato alla 20enne di sperimentare un altro make up magari più sobrio e meno appariscente. Ma la giovane le ha risposto così: “Ma io mi trucco così perché mi piace questo trucco, mi sento a mio agio“.

La reazione del popolo social

Come era prevedibile, gran parte del popolo del web si è schierato dalla parte di Francesca Cipriani e la 20enne Lulù Selassié. Ad esempio, un utente su Twitter ha scritto: “Cipri on fire contro le battute di ieri: “Si tratta di rispetto per l’essere umano, uomo o donna che sia non si devono permettere, lunedì ho giurato che mi alzo in piedi se dicono qualche altra cosa”. Mentre un altro: “Madonna amo il discorso che sta facendo Cipri contro le due di ieri che hanno fatto battute infelici alle ragazze”.