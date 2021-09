Gemma Galgani parla del ritorno di Giorgio a Uomini e Donne: “Cosa farò? Nessuna interferenza”

Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne

Sono trascorsi alcuni anni, precisamente sei, dal famoso 4 settembre quando Gemma Galgani ha lasciato davanti a tutto il pubblico di Uomini e Donne la sua fiamma Giorgio Manetti. Da quel momento in poi la 71enne torinese non è più stata in grado di trovare l’amore. In questo arco di tempo nonostante il gabbiano fiorentino non fa più parte del Trono over ha sempre espresso dei giudizi negativi sulla piemontese.

Ora pare che l’ex cavaliere toscano potrebbe tornare alla corte di Maria De Filippi. L’uomo, infatti in una recente intervista ha confessato che corteggerebbe la dama romana Isabella Ricci: “Certo che la trovo una bella donna. Mi piacerebbe tanto invitarla a cena. Lei ha tutta la mia ammirazione. Credo abbia tanto fascino, un grande charme. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“.

La reazione di Gemma Galgani

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo di Riccardo Signoretti al suo interno è contenuta una lunga intervista di Gemma Galgani. In quella circostanza la 71enne torinese ha confessato cosa farebbe se Giorgio Manetti tornasse al Trono over di Uomini e Donne.

“Riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata“, ha fatto sapere l’acerrima nemica di Tina Cipollari.

Giorgio Manetti e le dichiarazione che hanno fatto male a Gemma Galgani

In una recente intervista ad un noto settimanale, Giorgio Manetti è tornato ad esprimersi sulla sua ex Gemma Galgani. In quella circostanza il gabbiano fiorentino ha detto la sua sui nuovi interventi di chirurgia estetica alla quale si è sottoposta la 71enne torinese.

“Così ritoccata non l’avrei mai amata. Direi che per lei è l’ora di pensare al cervello. Queste sue scelte non mi sono piaciute. Però sarò chiaro, con lei ho chiuso e non torno indietro. Sicuramente adesso non la corteggerei. In più la Gemma Galgani che piaceva a me non esiste più. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale. penso che sia anche un messaggio sbagliato per le donne che la seguono”, ha dichiarato l’ex cavaliere alla rivista Nuovo.