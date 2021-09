Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli insieme, Adriana Volpe sbotta furiosa (VIDEO)

Sonia Bruganelli a cena con Giancarlo Magalli, Volpe sbotta

Nella serata di sabato Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6 e Giancarlo Magalli si sono ritrovati insieme per una uscita organizzata all’ultimo momento, almeno quanto riferito dai diretti interessati.

“Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento!!! Giancarlo Magalli ed i suoi aneddoti“, ha scritto la moglie di Paolo Bonolis sul suo account Instagram con tanto di selfie con l’ex conduttore de I Fatti Vostri. Quali saranno questi aneddoti? Resta il fatto che lo scatto in questione ha fatto storcere il naso ad Adriana Volpe, compagna d’avventura al GF Vip 6 della Bruganelli, che ha sbottato furiosa sia su Instagram che su Twitter. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto tra le due.

Le replica dell’ex conduttrice di Ogni Mattina

Adriana Volpe ha postato un mini filmato sul suo profilo Instagram in cui dice testuali parole: “Oh, vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono? Ma quanto sono bellini? Tanto! Dio li fa poi li accoppia! Ci vediamo lunedì“.

Affermazione che l’attuale opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha scritto anche su Twitter dove, in risposta ad un profilo di Sonia Bruganelli le ha consigliato di iniziare a volare alto. (Continua dopo il post)

Sonia Bruganelli risponde ad Adriana Volpe

Ovviamente, Sonia Bruganelli dopo aver visto i post social della collega Adriana Volpe, senza pensarci due volte e senza peli sulla lingua ha deciso di risponderle pubblicamente sul suo profilo Instagram.

“Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa, ma assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove stia la guerra. Adriana Volpe non vivo la mia vita per far innervosire te, giuro!”. Ecco le Stories: