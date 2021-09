Fabrizio Corona si vendica di Ilary Blasi e commenta il flop di Star in the Star (FOTO)

Fabrizio Corona commenta il flop di Star in the Star

Purtroppo Star in the Star non sta brillando in termini d’ascolto. Infatti, le prime due puntate del format condotto da Ilary Blasi ha racimolato su per giù l’11% di share e nemmeno due milioni di telespettatori, troppo pochi per un programma di Canale 5.

Pare addirittura che lo show chiuderà definitivamente i battenti nella puntata in onda giovedì prossimo, con ben quattro puntate di anticipo. E tra i tanti che hanno commentato i dati Auditel della trasmissione c’è anche Fabrizio Corona, che non ha perso tempo ha lanciare una frecciatina velenosa alla moglie di Francesco Totti.

La vendetta dell’ex re dei paparazzi

Chi ha seguito la terza edizione del Grande Fratello Vip, l’ultima condotto da Ilary Balsi, sa perfettamente tutti i trascorsi tra la professionista romana e Fabrizio Corona. Ricordiamo ancora la lite in diretta con la moglie di Totti che lo ha asfaltato in diretta tv.

Per tale ragione, a distanza di anni l’ex re dei paparazzi nella giornata di sabato si è vendicato con una Storia al veleno. L’imprenditore ha condiviso su Instagram i dati dell’ultima puntata di Star in the Star scrivendo la seguente didascalia: “Soltanto flop per Ilary Blasi“. (Continua dopo la foto)

Fabrizio Corona e lo sfogo dopo la lite con Ilary Blasi

Tornando alla discussione avvenuta anni fa al Grande Fratello Vip 3, Fabrizio Corona ha dichiarato che dopo la lite a mente fredda si è reso conto che il vero bersaglio non è lui. Il vero bersaglio si chiama Francesco Totti. “Capisco che è lui a passare per lo str**zo della situazione e non per colpa mia. Ilary, usando me, ha tirato in ballo nuovamente suo marito. Io chiedo scusa a Totti anche in tv a Verissimo. Nel frattempo, contando su persone fidate, tratto la pace con Ilary. Ma anche lei vuole le pubbliche scuse”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi nel 2019.

Per poi concludere così: “Praticamente devo chiedere scusa al mondo: a Totti, alla Provvedi e alla Blasi. Le scuse alla Blasi le avrei dovute fare ospite da Piero Chiambretti. Io riesco a dire: ‘Non ne parliamo più. Per me è una vicenda chiusa’. Ma non basta. Lei vuole che mi scusi come ho fatto con Francesco e per lei, non per me, è di nuovo guerra. Pensate sia finita qui? manco per idea. Pochi giorni dopo la Blasi sull’inserto de Il Corriere della Sera dichiara: ‘ Non c’era nessun accordo. Non mi presto a queste pagliacciate. La puntata ha fatto gli ascolti più bassi di tutta l’edizione’. Bugiarda. Conservo ancora i messaggi di ringraziamento di quelli che ti danno da mangiare e ti mettono in onda per gli ascolti fatti durante il mio intervento”.