Oroscopo 27 settembre 2021: Vergine favoriti sul lavoro, Sagittario mantenete la calma

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 27 settembre esortano i nati sotto il segno della Vergine ad essere più propositivi sul lavoro. I nati sotto il segno del Capricorno devono accontentarsi, mentre gli Ariete sono un po’ turbati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La settimana comincerà in modo piuttosto turbolento. Qualche cambio di programma improvviso potrebbe scombussolare la vostra giornata. Dal punto di vista professionale è importante fare chiarezza su alcuni aspetti.

Toro. Giornata interessante dal punto di vista delle emozioni. Le stelle vi sorridono, ma voi siete un po’ troppo occupati nel lavoro per accorgervene. Non commettete l’errore di trascurare le persone care perché potreste pentirvene molto.

Gemelli. Situazione sentimentale intrigante. Se avete da poco cominciato una relazione, essa potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Per quanto riguarda i rapporti di coppia stabili, invece, l’oroscopo del 27 settembre vi esorta a trovare il modo di ravvivare la situazione.

Cancro. Meglio essere cauti per quanto riguarda le relazioni. In questi giorni siete stati un po’ tesi. A partire da oggi ci sarà un miglioramento, tuttavia, le persone che vi circondano potrebbero non essere ancora pronte a lasciarsi andare completamente.

Leone. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Questo è il motto che ha accompagnato gran parte della vostra vita. Ad ogni modo, adesso è giunto il momento di mettere da parte l’orgoglio e le paure e di gettarsi a capofitto in una nuova relazione. Non ve ne pentirete.

Vergine. Buon momento per avanzare richieste sul lavoro. Mercurio è favorevole, pertanto, questo genera dei risvolti positivi per quanto riguarda i traguardi professionali. Se state pensando di cambiare lavoro, invece, è meglio non compiere scelte affrettate.

Previsioni astrali 27 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ stanchi e giù di corda, tuttavia, in questi giorni avrete la possibilità di recuperare un po’. Cercate di dedicarvi un po’ di più a voi stessi, alla cura del vostro corpo e della vostra mente. Non siate troppo severi con voi e con gli altri.

Scorpione. Se una situazione non sta andando esattamente come avevate immaginato, questo non vuol dire necessariamente che sia un danno. Talvolta capitano delle cose che servono proprio a indicarci qual è la giusta strada da percorrere.

Sagittario. L’Oroscopo9 del 27 settembre esorta i nati sotto questo segno a mantenere la calma. Siete un po’ agitati, pertanto, cercate di non commettere scelte affrettate. Anche in amore dovete guardarvi dentro e capire qual è la direzione giusta.

Capricorno. Interessante momento dal punto di vista professionale. Se siete dei liberi professionisti meglio non fare scelte affrettate. Accontentatevi di ciò che avete, almeno per il momento. Ci sarà tempo per avanzare richieste e pretese.

Acquario. Spesso tendete a farvi in quattro per le persone che amate, ma gli altri sanno fare altrettanto? Talvolta non ricevete indietro quello che date e questo potrebbe rivelarsi piuttosto frustrante. Sul lavoro ci sono delle opportunità in arrivo.

Pesci. Giornata interessante e ricca di sorprese. Specie la mattinata comincerà con un bel po’ di cose da fare. Cercate di fare tutto nelle prime ore della giornata, in modo da dedicare il resto a cose che stuzzicano molto di più la vostra fantasia e il vostro interesse.