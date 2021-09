Uomini e Donne registrazione del 26 settembre: Joele cacciato da Maria, il racconto dell’accaduto (FOTO)

Domenica 26 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dal web, pare proprio che in tale occasione si sia verificato un evento parecchio increscioso.

Mentre si parlava di trono classico, infatti, la conduttrice Maria De Filippi ha tirato in ballo Joele e gli ha fatto notare alcuni comportamenti errati adoperati nei confronti di tutta la redazione. Al termine dello sproloquio, la presentatrice lo ha mandato via.

Anticipazioni registrazione 26 settembre

Nel corso della registrazione del 26 settembre di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha cacciato Joele. La puntata è cominciata, come sempre, con il trono classico e le vicende che riguardano Gemma Galgani. Considerando la scarsità di corteggiatori che stanno chiamando per lei, però, la vicenda si è esaurita nel giro di poco tempo. Successivamente, poi, si è parlato di Ida e della sua frequentazione con Marcello, la quale sembra procedere a gonfie vele.

In seguito, la conduttrice ha fatto scendere i tronisti ed ha subito chiamato in causa Joele. La donna gli ha mostrato un filmato inerente un ballo che il giovane ha fatto con una corteggiatrice di nome Ilaria. In tale occasione, il tronista pensava di non essere ripreso dai microfoni. pertanto, ha pronunciato delle frasi alquanto compromettenti. (Continua dopo le foto)

Joele cacciato da Uomini e Donne, chi lo sostituirà?

Nello specifico, il giovane ha detto alla ragazza che la seguiva su Instagram dal profilo di un suo amico. Pertanto, l’ha esortata a ricambiare il favore in modo che si sarebbero potuti sentire anche di nascosto. Secondo il regolamento del talk show è severamente vietato per tronisti e corteggiatori sentirsi senza la mediazione della redazione. Pertanto, una volta emerso il misfatto, nella registrazione del 26 settembre di Uomini e Donne, Maria ha invitato Joele ad andare via dalla trasmissione. Incastrato per bene, il giovane non ha potuto dire nulla in sua discolpa.

Sul web tutti sono assolutamente basiti per quanto accaduto. Tra i vari commenti, però, c’è anche chi sta pensando a chi potrebbe essere il tronista sostituto. L’influencer Amedeo Venza ha sganciato una bomba alquanto interessante. Secondo lui, infatti, il degno sostituto potrebbe essere Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Sophie Codegoni. Il ragazzo si è sempre contraddistinto per trasparenza e onestà, quindi, sarebbe perfetto per questo ruolo. Non ci resta che attendere per vedere se sarà davvero così.