Lulù e Manuel: il ritorno di Aldo manda in crisi la ragazza che fa una scenata a Bortuzzo

Il rapporto speciale tra la principessina e il nuotatore

Negli ultimi due giorni Lulù Selassié è molto insicura del suo rapporto che ha instaurato con Manuel Bortuzzo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Infatti, dopo avergli fatto una scenata di gelosia a causa di un massaggio fatto all’ex tronista Sophie Codegoni, nella giornata di domenica è andata di nuovo in crisi. Il motivo? Il ritorno nella casa più spiata d’Italia di Aldo Montano.

Lunedì sera, infatti, in occasione della terza puntata del GF Vip 6 il campione olimpionico tornerà dopo essere uscito qualche giorno fa per un impegno istituzionale col Presidente della Repubblica. Chi segue il reality show sa perfettamente che lo sportivo dorme nel letto con Manuel ed il suo posto è stato occupato in questi giorni dalla principessina.

La scenata di gelosia di Lulù a Manuel

Appena Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 6 ha detto alla Principessa Lulù che al ritorno di Aldo Montano sarebbe tornato a dormire con lui, la ragazza ha sbroccato.

“Qual è il bisogno di dormire con lui? Qual è la tua esigenza? Tanto vi mettete a letto e crollate! Quando prima ho detto ‘Sammy dormi con Aldo’ tu hai detto ‘Oh no Aldo!’, cioè io devo stare là come una stupida dove tu devi scegliere il giorno ecc? Va beh!”, ha detto la concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La risposta del nuotatore non si è fatta attendere: “Ma perché a letto stiamo a chiacchiera, è una cosa molto naturale..”.

Il padre di Manuel su Lulù

Franco Bortuzzo, padre di Manuel ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni ad una trasmissione radiofonica, ovvero Non Succederà Più su Radio Radio. In quell’occasione l’uomo ha parlato dell’intesa fra la principessa etiope e suo figlio.

“In quelle circostanze [al Grande Fratello Vip, ndr], si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senz’ombra di dubbio perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no”, ha detto il genitore.