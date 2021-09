Soleil Sorge confessa il suo segreto al GF Vip, ma qualcosa non quadra

Anche Soleil Sorge sembra essere fidanzata all’esterno

Sono trascorse un paio di settimane dall’avvio della sesta edizione del Grande Fratello Vip e ad oggi le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia stendano ad arrivare.

Negli ultimi giorni alcuni concorrenti dono entrati nel reality show di Canale 5 dichiarandosi single e poi magicamente parlando con gli altri compagni d’avventura esce fuori che sono impegnati sentimentalmente. Oltre a Raffaela Fico e Andrea Casalino ora è spuntata anche Soleil Sorge.

La confessione di Soleil Sorge

Nella giornata di domenica Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha fatto una confessione inattesa. “Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte”, ha dichiarato lex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Per poi proseguire così: “Ho sempre voluto non innamorarmi subito, ma questa persona è speciale. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente. So quello che voglio e non voglio accontentarmi. Con lui posso dirvi che sto benissimo. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri. Non credevo più nell’amore, poi ho capito che ci sono persone così belle quando ho conosciuto lui”.

Il pensiero di Sophie Codegoni

Sempre nella giornata di domenica anche un altro ex volto di Uomini e Donne ha detto la sua su questa vicenda. Stiamo parlando dell’ex tronista Sophie Codegoni che ha dichiarato: “La cosa che non mi piace è che adesso, piano, piano, tutti stanno dicendo che fuori hanno delle frequentazioni. Secondo me non è corretto. Magari sono io la maliziosa. Se tu hai una frequentazione fuori ok. Se però lo dici poco, penso che forse vuoi creare una dinamica di coppia, che funziona sempre, ma se poi non ci riesci saltano fuori fidanzate e fidanzati”.