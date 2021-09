Francesca Cipriani riceve una sorpresa dal fidanzato al GF Vip, ma la reazione è folle, concorrenti basiti (VIDEO)

Nelle scorse ore, Francesca Cipriani ha ricevuto una sorpresa da parte del suo fidanzato Alessandro. Il giovane è andato fuori la casa del GF Vip con un megafono ed ha cominciato a gridare delle frasi d’amore per la sua donna.

La showgirl, però, ha avuto una reazione davvero estrema che ha lasciato senza parole tutti i presenti. Alcuni concorrenti, infatti, hanno provato a calmarla, ma la dama sembrava davvero una furia.

La spiazzante reazione di Francesca Cipriani alla sorpresa

Dopo l’aereo per Raffaella Fico, anche Francesca Cipriani ha ricevuto una sorpresa da parte del suo fidanzato. La ragazza è rimasta molto male la scorsa volta nel momento in cui ha appreso che solo la Fico avesse ricevuto un messaggio dal suo compagno, pertanto, presto fatto. Anche Alessandro ha deciso di farsi sentire, sta di fatto che si è recato fuori la casa con un megafono ed ha cominciato a richiamare l’attenzione della donna. Quest’ultima, nel momento in cui si è resa conto che fuori le quattro mura ci fosse Alessandro, ha cominciato a dare di matto.

La concorrente si è gettata a terra, quasi come se avesse delle convulsioni, ed ha cominciato a gridare all’impazzata. La donna ha detto di amare profondamente il suo compagno e di volere lui al suo fianco per tutto il resto della sua vita. I concorrenti sono rimasti basiti dinanzi questo comportamento. Specie Lulù, Amedeo e Sophie non hanno potuto fare a meno di sgranare gli occhi e di mostrarsi assolutamente sconvolti.

Concorrenti e telespettatori del GF Vip preoccupati

Altre coinquiline, invece, hanno provato a sedare l’animo della compagna d’avventura. Jo Squillo, ad esempio, è stata tutto il tempo al fianco di Francesca Cipriani durante la sorpresa del suo fidanzato. La donna l’ha tenuta per mano ed ha provato a calmarla adoperando parole gentili e delicate. Manila Nazzaro, invece, non ha fatto altro che dirle di stare zitta poiché con quelle grida non era neppure in grado di ascoltare cosa le stesse dicendo il suo compagno.

Dopo innumerevoli esortazioni a calmarsi, la Cipriani ha abbassato i toni ed ha sfoggiato uno sguardo vuoto e disorientato. Il pubblico da casa ha commentato tali clip e in molti ritengono che la donna abbia dei seri disturbi psicologici per i quali dovrebbe immediatamente rivolgersi ad uno specialista.

