GF Vip, Manuel Bortuzzo è già stufo di Lulù? Ecco la confessione fatta a Sophie e Alex (VIDEO)

La love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù al GF Vip pare stia già mostrando i primi segni di cedimento. Dopo essersi scambiati effusioni romantiche e addirittura un bacio sotto le coperte, il nuotatore sembra essersi già stancato.

Nel corso di una conversazione privata con Alex Belli e Sophie Codegoni, infatti, pare proprio che il concorrente abbia ammesso il suo malessere. Scopriamo che cosa è emerso.

Le confessioni di Manuel Bortuzzo su Lulù

Alex e Sophie si sono lasciati andare ad una chiacchierata privata durante la quale hanno parlato di alcune confessioni fatte da Manuel Bortuzzo su Lulù. Stando a quanto emerso da tale dialogo, pare proprio che il nuotatore si sia già stancato delle attenzioni della principessa. In particolar modo, sembrerebbe aver confessato ai suoi due amici di sentirsi troppo “pressato” da lei. La ragazza, invece, sembrerebbe molto presa da lui, al punto da dare luogo anche ad una piccola scenata di gelosia.

Manuel, infatti, ha mostrato interesse a dormire con Aldo nel momento in cui il concorrente tornerà nuovamente nella casa del GF Vip dopo aver adempiuto ai suoi oneri istituzionali. Lulù non sembra aver preso di buon grado la cosa, al punto da mostrarsi piuttosto infastidita. Questo suo atteggiamento, però, non sta facendo altro che peggiorare ulteriormente le cose tra loro. (Continua dopo il video)

Il papà del nuotatore contrario alla storia

Manuel Bortuzzo, dunque, sembrerebbe essersi già stancato di Lulù. In effetti, stando a quanto rivelato dal padre del giovane, pare proprio che la ragazza non rispecchi affatto i suoi canoni estetici. In una recente intervista, l’uomo si è un po’ scagliato contro la principessa dicendo di non essere minimamente vicina al prototipo di persona che piace a suo figlio. Il signore in questione ha addirittura detto di rimpiangere le ex fidanzate del ragazzo, in quanto erano completamente diverse da lei.

Nel corso della puntata del 27 settembre del GF Vip sicuramente verrà affrontato questo tema. Lulù certamente non sarà felice di apprendere tutte queste confessioni fatte in privato da Manuel e anche da suo padre. Nel frattempo, sul web in molti credono che anche la ragazza non sia realmente interessata a lui, ma si sia avvicinata solo per creare qualche dinamica e restare il più a lungo possibile nella casa del GF Vip. Solo il tempo ci darà tutte le risposte.