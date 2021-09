Tommaso Eletti infrange il regolamento del GF Vip: uscito dalla casa porta con sé una cosa illecita (FOTO)

Tommaso Eletti è stato eliminato dalla casa del GF Vip ma, a quanto pare, si è reso protagonista di un atto illecito infrangendo il regolamento del programma. Nello specifico, il giovane ha portato con sé fuori dalle quattro mura di cinecittà un oggetto che non avrebbe potuto portare.

L’oggetto in questione, poi, è stato consegnato alla destinataria, la quale ha reso anche pubblico sui social tutto l’accaduto. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e le possibili conseguenze.

Come ha infranto il regolamento Tommaso Eletti

Nella puntata di venerdì scorso del GF Vip è stato eliminato Tommaso Eletti e il giovane pare abbia infranto il regolamento. Prima di uscire dalla casa, infatti, Gianmaria Antinolfi ha scritto un messaggio su di un fazzoletto rivolto alla sua fidanzata. Il giovane lo aveva dato al suo amico, nel caso in cui sarebbe stato eliminato. Il compito di Tommaso sarebbe stato proprio quello di recapitare tale messaggio alla fidanzata dell’amico. Presto fatto, nel momento in cui Tommy è uscito ha immediatamente adempiuto al suo incarico.

La ragazza in questione, che si chiama Greta Giulia Mastroianni, non ha esitato minimamente ed ha subito condiviso tra le sue Instagram Stories il messaggio che il suo fidanzato le ha voluto mandare. La giovane ha pubblicato il contenuto della conversazione intercorsa tra lei e Tommaso. Da tali messaggi si evince che l’ex concorrente del GF Vip si sia presentato e poi le abbia comunicato quanto appreso da Gianmaria.

Resa dei conti al GF Vip

In particolare, Tommaso ha detto che Antinolfi sta soffrendo molto la mancanza della sua fidanzata, pertanto, gli ha detto se, una volta uscito, avrebbe potuto mettersi in contatto con lei per dirle che la ama moltissimo. Da quanto emerso, inoltre, pare che Gianmaria sia anche timoroso di non trovare più la dama ad aspettarlo una volta terminata la sua esperienza nel reality show.

Greta ha condiviso tutto su Instagram e molti stanno accusando Tommaso Eletti di aver infranto il regolamento del GF Vip. Il giovane, infatti, non avrebbe potuto portare oggetti o messaggi provenienti dall’interno della casa. L’unico mezzo di contatto tra dentro e fuori è la produzione del reality show. Nel corso della puntata del 27 settembre, Gianmaria dovrebbe incontrare la sua fidanzata, pertanto, sicuramente verrà affrontata la questione.