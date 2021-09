Il Paradiso delle signore trama 29 settembre: Flora fa una confessione, Gloria scrive una lettera

La trama della puntata di mercoledì 29 settembre del Paradiso delle signore rivela che Flora farà una confessione inattesa a Vittorio. La sua permanenza a Milano turberà parecchio Adelaide, la quale non potrà fare a meno di mostrare il suo dissenso.

Per quanto riguarda Gloria, invece, la donna si mostrerà alquanto coinvolta dal ritorno dell’ex marito in città. La donna, infatti, deciderà di scrivergli una lettera. Scopriamo tutto quello che accadrà nel corso della puntata.

Trama 29 settembre: Gloria scrive una lettera

Le anticipazioni dell’episodio del 29 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Stefania sarà felicissima di riavere accanto a sé suo padre, Ezio, infatti, sembra tornato in maniera ufficiale a Milano e questo riempirà di gioia il cuore della figlia. la fanciulla, quindi, esternerà il suo stato d’animo con le amiche e colleghe. Ad essere parecchio turbata dalla cosa, invece, sarà Gloria. Quest’ultima, infatti, non ha preso di buon grado la notizia, in quanto è piuttosto confusa su ciò che prova per il suo ex.

A tal proposito, nella puntata in questione, la dama prenderà una decisione inaspettata. Gloria, infatti, scriverà una lettera ad Ezio. Cosa sarà mai contenuto all’interno di tale missiva? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Su di un altro versante, invece, vedremo che Adelaide non sarà affatto felice di scoprire che Flora ha acquisito il ruolo di stilista del grande magazzino.

La confessione di Flora al Paradiso delle signore

La contessa, infatti, non potrà fare a meno di mostrare il suo dissenso. Intanto, anche in sartoria cominceranno a nascere i primi asti. Agnese, infatti, si renderà conto sin dal primo momento che la convivenza con una ragazza americana e così giovane possa creare qualche malumore. Più tardi, invece, nella puntata del 29 settembre del Paradiso delle signore, vedremo che Salvatore proverà in tutti i modi a ritagliarsi del tempo per incontrare Anna.

Il giovane Amato si è beccato una bella infatuazione per la dama. Flora, poi, deciderà di aprirsi con Vittorio. La nuova arrivata, infatti, dirà al direttore del grande magazzino di aver trovato una lettera che le è stata scritta da suo padre Achille prima di morire. La questione allarmerà Vittorio, che sin dal primo momento si mostrerà molto sospettoso per la vicenda. Ci sarà qualcosa di compromettente al suo interno? Lo scopriremo a breve.