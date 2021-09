Oroscopo 28 settembre 2021: Toro verso nuovi inizi, Capricorno intraprendenti

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 28 settembre, i nati sotto il segno dell’Ariete sono un po’ indecisi. I Vergine sono audaci, mentre i Capricorno intraprendenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo potreste trovarvi dinanzi un bivio che riguarda la vostra vita e il vostro futuro. Cercate di ragionare in modo cauto senza prendere decisioni affrettate. Dal punto di vista delle relazioni, invece, lasciate agli altri il loro tempo.

Toro. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento molto intrigante per quanto riguarda il lavoro. Sono in arrivo delle novità, pertanto, non datevi per vinti. L’Oroscopo del 28 settembre vi esorta all’azione e al farvi avanti, anche in amore.

Gemelli. Dal punto di vista sentimentale siete un po’ confusi. Entro la fine di questa settimana, però, ci saranno delle novità. Cercate di diventare i protagonisti della vostra vita e non dei semplici spettatori.

Cancro. Miglioramenti in amore. Chi ha cominciato una relazione da poco tempo avrà modo di tirare fuori i sentimenti poco per volta. Non date tutto e subito, perché c’è chi potrebbe approfittarsene. Sul lavoro è importante avere delle intuizioni.

Leone. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia appena nati. Se ci sono delle situazioni incresciose da gestire, meglio risolverle entro la mattina. Nel pomeriggio, invece, cercate di essere un po’ più concentrati sui vostri affetti.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se siete in attesa di una promozione, questo è il momento giusto per avanzare richieste. Non lasciatevi intimorire da coloro i quali proveranno a spezzarvi i passi. Nella maggior parte dei casi sarà solo invidia.

Previsioni 28 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I rapporti di coppia vanno verso un graduale miglioramento. Se di recente avete avuto delle discussioni, adesso potrete rifarvi. Sul lavoro, invece, dovete abituarvi ancora meglio ai nuovi ritmi, ma siete già sulla buona strada.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 28 settembre vi invitano a mantenere la calma in amore. Se dovessero crearsi i presupposti per una polemica è importante non farsi prendere dalla rabbia. Dalla ragione cercate di non passare al torto.

Sagittario. Amate scoprirvi poco alla volta in amore. In questo periodo siete un po’ misteriosi e questo potrebbe stuzzicare la curiosità delle persone con le quali vi relazionerete. Sul lavoro avete molte cose da gestire, urge un momento di relax.

Capricorno. Molto intraprendenti e propositivi sul lavoro, i nati sotto questo segno vivranno un mese di ottobre sfavillante. Cercate di chiudere degli accordi entro la fine di questo mese e non perdete di vista i vostri obiettivi. La fortuna gira dalla vostra parte.

Acquario. In amore potrebbe esserci qualche alto e basso, cercate di mettere da parte l’orgoglio se siete davvero innamorati. Dal punto di vista professionale, invece, non dovrebbero esserci grossi intoppi o situazioni scomode da gestire. Buone nuove entro la fine del mese.

Pesci. Cercate di mantenere la calma sul lavoro. Se nascerà qualche discussione, cercate di rimanere in disparte. Non alimentate polemiche inutili e, soprattutto, evitate di prendere voi iniziative su cose che non vi competono.