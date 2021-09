Uomini e Donne spoiler oggi: nuove esterne per Roberta, Gemma è stanca e si sfoga

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, di martedì 28 settembre, rivelano che la conduttrice chiamerà al centro dello studio l’unica tronista che non è stata ancora chiamata in causa, ovvero Roberta.

La dama racconterà ciò che ha fatto in questa settimana e quali esterne ha voluto realizzare. Nel frattempo, ci saranno anche alcuni sfoghi da parte di Gemma Galgani, la quale si dirà parecchio stanca di alcune situazioni.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

A Uomini e Donne le puntate si stanno accendendo sempre di più e gli spoiler sono sempre più esilaranti. In quella andata in onda ieri abbiamo assistito al confronto tra Ida e Marcello. Il cavaliere è stato accusato dalla dama di essersi addormentato dopo una splendida serata trascorsa insieme. Questo avvenimento ha fatto ricordare alla Platano i trascorsi con Riccardo, pertanto, non ha potuto fare a meno di restarci molto male. Ad ogni modo, ci ha pensato la padrona di casa a tirarle su il morale e a farla ragionare.

Successivamente, poi, si è parlato di Joele e Matteo. I due ragazzi sono usciti entrambi con Ilaria, una corteggiatrice che, a quanto pare, sembra interessata ad entrambi. Ad ogni modo, questa situazione non è stata affatto bene al secondo tronista, sta di fatto che l’ha posta dinanzi una sorta di ultimatum. La dama, dunque, dopo essere stata esortata dal ragazzo, si è schierata ed ha detto di voler approfondire di più con Matteo.

Spoiler oggi, 28 settembre: riflettori su Roberta e Gemma

Purtroppo, però, questo non è servito al tronista a cambiare idea, sta di fatto che ha voluto comunque interrompere la conoscenza. Di Andrea Nicole, invece, si è parlato nella puntata di venerdì, pertanto, gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne sono tutti su Roberta. La dama si sta trovando molto bene con un corteggiatore che fa lo chef e il pugile. Tuttavia, nel corso della puntata in questione vedremo anche chi altro ha deciso di portare in esterna per approfondire la conoscenza.

Al trono over, invece, Gemma avrà uno sfogo. La dama torinese, infatti, comincerà a non sopportare più la situazione in cui si trova, ovvero, l’essere rimasta senza corteggiatori. Per tale ragione, comincerà a lamentarsi. Il suo sfogo, chiaramente, verrà contrastato da Tina, la quale accuserà la donna di essere lei stessa la causa dei suoi insuccessi in amore. La Galgani, allora, replicherà asserendo che è colpa di Tina se nessuno viene a corteggiarla.