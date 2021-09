Sossio e Ursula, rottura finta? “Hanno usato i figli per una barzelletta pietosa, li hanno sgamati” (VIDEO)

In queste ore sul web si sta molto parlando di Sossio e Ursula e del fatto che potrebbero aver inscenato una finta rottura. A scagliarsi contro di loro è stato soprattutto l’influencer Amedeo Venza, il quale ha riportato alcune segnalazioni.

In effetti la loro separazione è stata un fulmine a ciel sereno ed è durata davvero poco tempo. Questo e altri dettagli lasciano presumere che ci sia qualcosa di strano. Vediamo tutto nel dettaglio.

Il gesto di Sossio per Ursula acuisce i sospetti sulla finta rottura

Qualche settimana fa Sossio e Ursula hanno annunciato la loro rottura, ma molti credono sia stata finta. I due, infatti, hanno comunicato alla loro community di aver interrotto la storia in un giorno di metà settimana quando la sera prima erano stati avvistati felici e sereni insieme. Già questo elemento ha fatto sorgere molti sospetti agli utenti. In questi giorni, poi, la coppia si è comportata in modo molto vago. Nessuno ha fornito delle spiegazioni effettive dei motivi celati dietro questo allontanamento.

Per tale motivo, in molti hanno cominciato ad avere dei sospetti. Tra essi, il più severo è stato Amedeo Venza, il quale ha ritenuto assolutamente inappropriato il comportamento adoperato dai due ex volti di Uomini e Donne. A fomentare ulteriormente i dubbi in merito, poi, ci ha pensato Sossio. Quest’oggi, infatti, il cavaliere ha mandato un mazzo di fiori alla sua donna e poi ha aggiunto delle Instagram Stories in cui ha fatto delle confessioni. (Continua dopo il video)

Le accuse di Amedeo Venza

Dalle clip, infatti, si evince che l’uomo sia assolutamente propenso a fare la pace con la dama. A quanto pare, avrebbe capito i suoi errori e sarebbe disposto a mettersi d’impegno per riuscire ad ottenere il suo perdono. Su cosa debba farsi perdonare nello specifico non è noto. Amedeo Venza, allora, dopo questi video ha replicato ed ha detto di essere convinto che la rottura tra Sossio e Ursula sia sempre stata finta.

I due avrebbero inventato tutta questa storia solo per attirare a sé i riflettori. Nel farlo, poi, hanno coinvolto anche i loro figli. Tuttavia, notando che nessuna trasmissione li ha invitati per chiarire quanto accaduto e nessuno si è soffermato più di tanto sulla notizia, i due avrebbero deciso di riappacificarsi e di smetterla con questa presunta farsa. Per adesso i due non hanno replicato. Non ci resta che attendere.