Katia Ricciarelli attacca Valentina Nulli Augusti: “Se entra al GF la facciamo nera”

Valentina Nulli Augusti tona al GF Vip 6

In occasione della quinta puntata del Grande Fratello Vip Valentina Nulli Augusti è entrata nuovamente nella casa più spiata d’Italia regalando dei momenti di trash della. L’ex protagonista di Temptation Island 2021 è molto amata dal popolo social che ha chiesto ad Alfonso Signorini di farla diventare concorrente ufficiale del reality show di Canale 5.

Il conduttore ha ascoltato gli utenti di Twitter e Instagram e lunedì sera ha chiesto alla 39enne: “Ma ti piacerebbe partecipare al GF Vip?“. A quel punto l’ex compagna di Tommaso Eletti ha risposto in maniera inaspettata lasciando tutti a bocca aperta, in particolare Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno dichiarato gli inquilini del loft di Cinecittà.

Gli inquilini del Grande Fratello Vip 6 contro la Nulli Augusti

Immediatamente dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, tutti i concorrenti si sono riuniti al tavolo per mangiare e la cantante lirica insieme ad Alex Belli e Soleil Sorge hanno criticato aspramente Valentina.

Secondo l’attore l’ex di Tommaso avrebbe dovuto evitare di attaccare in maniera così diretta un ragazzino con cui ha convissuto per anni, per di più davanti a milioni di telespettatori. Mentre l’ex corteggiatrice ha confermato di non provare simpatia per la Nulli.

Katia Ricciarelli affonda Valentina

Mad andarci più pesante è stata la soprano Katia Ricciarelli che ha criticato ferocemente Valentina Nulli che lunedì sera è tornata ancora una volta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 per avere di confronti.

“Se quella donna veniva dentro la facevamo davvero nera. Quello che ha detto non mi è piaciuto. Perché dire che è una casa di vipere non va bene. Non mi è piaciuta proprio per quello che ha detto. Ma la faccia di Tommy? Tenera, emozionata, da ragazzino, da bambino, non la dimenticherò mai più. Mi ero affezionata tanto a lui. Per me se tornasse sarei molto contenta. Mentre quella Valentina proprio no”.