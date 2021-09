Alex Belli, Katia Ricciarelli fa commenti molto intimi: “Ecco come ce l’ha…”

Alex Belli e Katia Ricciarelli insieme nella Love Boat

Lunedì sera, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 il conduttore Alfonso Signorini ha domandato ad Alex Belli di accompagnare Katia Ricciarelli nella Love Boat della casa di Cinecittà.

A quel punto i due gieffini sono stati un po’ insieme, hanno bevuto del prosecco e dopo alcuni minuti hanno raggiunto nuovamente i loro compagni d’avventura. Manon è finita qui. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

La cantante svela dei dettagli intimi dell’attore

Durante la cena fatta dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, la cantante lirica Katia Ricciarelli davanti a tutti i suoi compagni d’avventura ha detto di essere un po’ brilla e subito dopo ha parlato delle doti dell’attore di Centovetrine.

“I rapporti sono stati così sfrenati che nemmeno me ne sono accorta. Mi ha sbattuta per terra, in mezzo ai petali di rose rosse. Va bene che è un grande uccello, ma…”, ha fatto sapere la soprano.

Katia Ricciarelli e la nuova versione su Alex Belli

E se in queste prime due settimane di Grande Fratello Vip 6 il pubblico ha avuto modo di vedere Katia Ricciarelli sempre abbastanza seria, lunedì sera dopo aver bevuto un po’ dii prosecco si è lasciata andare un po’ ed ha ironizzato sul tempo trascorso nella Love Boat insieme al compagno d’avventura Alex Belli. Quando quest’ultimo si è allontanato, la cantante lirica ha dato un’altra versione dei fatti.

“Ok un pisellino, piccolo, una roba piccola. Piccino piccò, grande come un Iqos? Peggio! Date quella camera a qualcuno che sia più virile di lui. Però non diteglielo perché si offende. Signore aiutami perché da casa diranno che sono impazzita. ragazzi mi sono ubriacata. La love boat, che delusione ragazzi, mamma mia. Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un piselletto, una cosuccia. Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me. Una matita? Magari fosse una matita, adesso le matite son belle sostanziose”, ha dichiarato l’ex di Baudo ovviamente con tono ironico.