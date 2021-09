Incidente per Sonia Bruganelli dopo la puntata del GF Vip: “Non si toglie…” cosa è successo (VIDEO)

Ieri, lunedì 27 settembre, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip, ma dopo la messa in onda Sonia Bruganelli ha avuto un piccolo incidente. L’opinionista è stata tra le protagoniste indiscusse della messa in onda a causa di un litigio avuto con la collega Adriana Volpe.

Ad ogni modo, se la diretta è stata piuttosto esilarante, ciò che è accaduto dopo lo è stato ancora di più. Scopriamo nel dettaglio che cosa è avvenuto.

L’incidente in camerino di Sonia Bruganelli

Dopo la messa in onda della puntata del GF Vip Sonia Bruganelli ha avuto un incidente in camerino. La donna ha sfoggiato un elegante acconciatura caratterizzata da uno chignon basso. In molti si sono complimentati con lei per la scelta effettuata, sia inerente i capelli sia per quanto riguarda l’outfit. Ad ogni modo, proprio l’acconciatura ha dato dei problemi. Una volta terminata la puntata, la donna si è diretta in camerino per svestirsi e sciogliersi i capelli.

I suoi parrucchieri, però, non sono riusciti a liberarla dalla pettinatura. Ad un certo punto, infatti, sono dovuti intervenire altri collaboratori i quali le hanno provate tutte per riuscire nell’intento. Vedendo che la situazione risultasse piuttosto complicata, uno di loro ha ritenuto opportuno adoperare delle tronchesi per liberare la dama dall’aggeggio fissato nei capelli per mantenere lo chignon. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

I commenti sulla lite con la Volpe

L’episodio è stato davvero esilarante, al punto che Sonia Bruganelli ha deciso di rendere partecipi i fan di questo piccolo incidente avvenuto post puntata. Il video, poi, si è interrotto prima di capire effettivamente come avesse fatto lo staff a risolvere il problema. Nel frattempo, però, sul web si sta molto parlando anche della lite avvenuta tra Sonia e Adriana durante la puntata.

Le due si sono confrontate in merito alla recente foto che la Bruganelli ha scattato con Giancarlo Magalli. Le opinioniste del reality show se ne sono dette di tutti i colori, mentre Alfonso Signorini non faceva altro che appiccare continuamente il fuoco. Il pubblico, invece, si è diviso in due in modo abbastanza equo. Da un lato ci sono stati i sostenitori di Adriana, i quali hanno ritenuto il gesto di Sonia una vera e propria provocazione. Dall’altro, invece, i fan di Sonia hanno reputato il comportamento di Adriana un po’ troppo pesante e puntiglioso.