Uomini e Donne, dopo che Maria caccia Joele parla Ilaria, la “complice”: “ecco cosa è successo davvero”

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne ormai sapranno, Maria De Filippi ha cacciato Joele dal trono in quanto ha detto delle frasi compromettenti alla sua corteggiatrice Ilaria. Proprio quest’ultima, raggiunta dai microfoni di Fanpage, ha deciso di raccontare come siano andate esattamente le cose.

La ragazza ha spiegato l’esatta dinamica di quanto accaduto ed ha spiegato anche quelle che, secondo lei, sarebbero state le vere intenzioni del tronista. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Cosa è accaduto davvero durante la registrazione di Uomini e Donne

Ilaria Melis, ex corteggiatrice di Joele Milan, ha parlato di quanto accaduto nel corso della registrazione del 26 settembre di Uomini e Donne. La ragazza ha svelato che, ad un certo punto, la conduttrice l’ha chiamata al centro dello studio insieme a Joele per parlargli. In quel momento ha mandato in onda il filmato inerente il momento del ballo in cui il tronista chiedeva alla corteggiatrice di scambiarsi i numeri e il segui su Instagram dall’account di un amico. Lo scopo era quello di sentirsi in privato.

La dama, però, ha detto di non aver ascoltato la parte in cui il ragazzo le ha chiesto di scambiarsi i numeri, in quanto c’era la musica in sottofondo. In merito al segui, invece, la fanciulla ha spiegato che Joele glielo avesse chiesto solo per presentarla al suo amico. Nel corso della registrazione, i due hanno provato a spiegare le loro ragioni, ma ormai la decisione era già stata presa, pertanto, non serviva a nulla andare avanti.

Joele sta male, Ilaria vuole stargli vicino

Ilaria ha detto che, secondo il suo punto di vista, Joele non ha agito in cattiva fede verso la redazione di Uomini e Donne. Il giovane, infatti, era consapevole di avere i microfoni addosso, pertanto, sarebbe stato stupido pensare di tramare qualcosa alle spalle dello staff proprio durante una puntata. La protagonista, dunque, ha detto che i due sono stati fraintesi. Adesso il suo obiettivo è quello di scambiarsi davvero il numero con l’ex tronista in modo da conoscerlo più a fondo.

Joele pare abbia reagito in modo davvero molto imbarazzato durante la puntata e anche adesso sembrerebbe stare molto male. Proprio per tale ragione, Ilaria sente il bisogno di stargli accanto e di fargli sentire tutta la sua vicinanza e il suo affetto. Malgrado tutto, lo staff di Uomini e Donne non ne ha voluto più sapere e sia Joele, sia tutte le sue corteggiatrici sono andate a casa.