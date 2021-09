Tina Cipollari, profili social hackerati? Chi starebbe manipolando l’opinionista di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip è emerso un fatto piuttosto increscioso e ambiguo che riguarda Tina Cipollari e il fatto che i suoi profili social sembrerebbero hackerati. A sganciare questa bomba è stata Francesca Cipriani, la quale ha detto di sapere chi si nasconde dietro i suoi account.

Ad ogni modo, la situazione sembra piuttosto strana. Per tale motivo, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e cosa si cela dietro tutta questa storia.

Il mistero sui social hackerati di Tina

Francesca Cipriani ha alluso al fatto che i profili social di Tina Cipollari sarebbero hackerati, o meglio, gestiti da persone molto cattive. Tutto è nato nel momento in cui Alfonso Signorini ha fatto vedere alla concorrente un commento rilasciato dall’opinionista di Uomini e Donne al di sotto di un video che la riguarda. Nello specifico, si tratta della clip in cui la Cipriani piange e si dimena dopo la sorpresa del suo fidanzato. Al di sotto di tale post è presente il commento della vamp di Canale 5 che dice “Ridicola”.

L’account da cui proviene questo commento è quello ufficiale di Tina, malgrado questo, però, Francesca ha detto di essere certa che non sia stata lei a scriverlo. La showgirl, allora, ha aggiunto anche di sapere perfettamente chi fosse l’artefice di quel commento. La Cipollari, infatti, sarebbe circondata da persone molto cattive, che in più occasioni hanno commesso dei torti ai danni della Cipriani.

La Cipollari entra al GF Vip?

La ragazza non è voluta entrare troppo nel merito della questione, anche perché il conduttore del GF Vip non gliene ha dato modo. Ad ogni modo, pare proprio che i profili social di Tina Cipollari siano hackerati, o quanto meno, non gestiti da lei in persona. Adesso, però, quello che molti stanno aspettando è una replica da parte della diretta interessata. I fan dell’opinionista sono in fermento in quanto aspettano che la donna racconti a tutti la sua versione dei fatti.

In molti hanno ipotizzato che la collega di Gianni Sperti entrerà nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di venerdì prossimo, 1 ottobre. Ma sarà davvero così? Per il momento Tina si è trincerata dietro un rigoroso silenzio e non ha rilasciato dichiarazioni di alcun genere. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire.