Il Paradiso delle signore anticipazioni 30 settembre: lite tra Agnese e Flora, Ezio fa una confessione

Le anticipazioni della puntata del 30 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Ezio si renderà protagonista di una confessione a sua figlia. In atelier, invece, cominceranno a nascere i primi diverbi tra Agnese e Flora.

Tra due protagonisti della soap opera, invece, si verrà a creare una bella intesa. Lo stesso, purtroppo, non potrà dirsi per Salvatore, il quale si troverà a fare i conti con una brutta scoperta.

Anticipazioni 30 settembre: la confessione di Ezio

Nel corso della puntata del 30 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Salvatore farà recapitare dei fiori ad Anna. Il giovane, però, si firmerà in modo anonimo, tuttavia, dopo questo bellissimo gesto, scoprirà che la fanciulla non l’ha presa in modo sereno. I risultati, infatti, non saranno quelli sperati e Salvatore rimarrà molto deluso. In seguito, poi, vedremo che Ezio verrà ingaggiato a tutti gli effetti da Umberto. Il commendatore, infatti, gli affiderà la direzione della Palmieri.

Questo, dunque, vuol dire che il protagonista resterà in città per un bel po’ di tempo. Di questo sarà molto felice Stefania, mentre Gloria sarà turbata. Durante una chiacchierata tra Ezio e Stefania, poi, l’uomo si renderà protagonista di una confessione. Nello specifico, dirà alla giovane di essersi finalmente innamorato di nuovo di un’altra donna. La delusione di Gloria nel momento in cui apprenderà la verità sarà estrema.

Liti nell’atelier del Paradiso delle signore

Ad ogni modo, su di un altro versante vedremo che al Paradiso delle signore, nella puntata del 30 settembre, si verranno a creare delle dinamiche piuttosto accese. In particolar modo, in atelier nasceranno i primi screzi tra Agnese e Flora. La sarta e la stilista hanno dei modi di pensare un po’ troppo distanti tra loro e questo favorirà la nascita di discussioni sempre più animate.

Nel frattempo, vedremo che Ludovica si troverà ad affrontare una situazione piuttosto incresciosa. Le sue dimissioni sono state rifiutate da Adelaide e questo l’ha destabilizzata parecchio. A compromettere ulteriormente la situazione, poi, sarà una vicenda patrimoniale. La fanciulla, infatti, si troverà a dover decidere su due piedi che farne di Villa Brancia. La dama dovrà prendere una decisione alquanto veloce in merito alla vendita della tenuta e non saprà davvero da che parte andare. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.