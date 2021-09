Oroscopo 29 settembre 2021: Ariete verso un cambiamento, Pesci pragmatici

Le previsioni dell’oroscopo del 29 settembre invitano i nati sotto il segno dell’Acquario a pensare di più al presente. I Gemelli devono essere risoluti e i Bilancia avranno novità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se state vivendo un momento di transizione importante, è necessario mantenere la calma. Non prendete scelte affrettate e, soprattutto, cercate di arginare i conflitti con le persone care.

Toro. Le stelle sono a vostro favore, tuttavia, sarebbe opportuno cogliere al volo le occasioni che si presenteranno sul nostro cammino. In certi casi vi fate prendere dai dubbi e finite per lasciarvi scappare delle situazione molto interessanti.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 30 settembre 2021 esorta i nati sotto questo segno a cogliere la palla al balzo dal punto di vista sentimentale. Non lasciate che siano sempre gli altri a fare il primo passo. Talvolta potete essere anche voi i più intraprendenti.

Cancro. In amore dovete essere propositivi. In certi casi è necessario mettere da parte l’orgoglio e lasciare spazio alla creatività. Se vi va di fare una cosa, non esitate. Alcuni treni passano una sola volta nella vita e non vanno persi.

Leone. Giornata piena di novità dal punto di vista professionale. Se siete indecisi su una decisione da prendere, lasciate che sia una persona cara A consigliarvi. Spesso tendete a fare tutto di testa vostra, ma in alcuni casi è opportuno chiedere aiuto a chi ne sa di più.

Vergine. State vivendo un momento molto positivo per quanto riguarda i rapporti di coppia. Cercate di essere obiettivi e mettete da parte i pregiudizi quando vi rapporterete te con persone nuove. Sul lavoro dovete battere il ferro finché è caldo.

Previsioni 29 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In campo sentimentale potrebbero esserci delle novità. Vivete di più alla giornata e non sprecate troppo tempo a fare dei progetti che poi non sapete neppure se riuscirete a realizzare. Mantenete la concentrazione elevata sul lavoro.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. Se state vivendo un periodo di transizione, o avete chiuso una relazione da poco, potreste fare un po’ di fatica a fidarmi nuovamente delle persone.

Sagittario. Secondo le previsioni del l’oroscopo del 29 settembre, i nati sotto questo segno dovrebbero perdere meno tempo a pensare agli altri e concentrarsi di più sui propri obiettivi. Talvolta non c’è relazione migliore se non quella che si ha con sé stessi.

Capricorno. I nati sotto questo segno possono deporre l’ascia di guerra in amore. In certi casi le battaglie non portano a niente, la cosa migliore è venirsi in contro. Dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci delle novità.

Acquario. Prendetevi meno sul serio e cercate di godervi di più le piccole cose. Spesso passate troppo tempo a pensare progetti futuri trascurando il presente. Sul lavoro è importante non perdere la concentrazione.

Pesci. Grandi novità per quanto riguarda le faccende professionali. Cercate di essere risoluti e pragmatici. Le persone troppo indecise non sono in grado di suscitare nel prossimo fiducia e questo potrebbe essere piuttosto penalizzante.