Sonia Bruganelli continua a provocare Adriana Volpe sui social con altri scatti: “Non ti arrabbiare…” (FOTO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata animata, soprattutto, dalla lite che c’è stata tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due donne hanno avuto degli alterchi abbastanza accesi a causa della recente foto che la moglie di Bonolis ha fatto con Giancarlo Magalli.

La Volpe non ha preso affatto di buon grado il modo di agire della sua collega, pertanto, ha dato luogo ad una sfuriata. Come se non bastasse, però, una volta finita la puntata, la sua rivale ha continuato a provocarla sui social. Vediamo in che modo.

Gli scontri tra Sonia e Adriana al GF Vip

Dopo la messa in onda della puntata del 27 settembre del GF Vip, Sonia Bruganelli ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha continuato a stuzzicare Adriana Volpe. Le due donne si sono duramente scontrate durante il reality show in quanto l’ex conduttrice Rai ha reputato davvero fuori luogo gli scatti fatti con Magalli. A farla restare male, però, sono state soprattutto alcune dichiarazioni fatte dalla moglie di Bonolis. Quest’ultima, nello specifico, ha detto di non reputare affatto la sua collega un’amica.

La Bruganelli, dal canto suo, si è difesa dicendo di non trovarci nulla di male in ciò che ha fatto. In merito alla frase, invece, ha continuato a ribadire il concetto dicendo che, in effetti, Adriana è molto schiva nei suoi confronti; non le parla, non la saluta, quindi, non capisce per quale ragione dovrebbe reputarla un’amica. Dopo gli alterchi, poi, c’è stato dell’altro.

L’ulteriore provocazione della Bruganelli alla Volpe

Sonia Bruganelli, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha lanciato nuove stoccate contro Adriana Volpe. In particolar modo, ha mostrato degli scatti con alcuni ex colleghi della sua rivale, con cui ad oggi non sembrerebbero esserci buoni rapporti. Nelle foto in questione compaiono Marcello Cirillo e alcuni altri volti tra cui un certo Giuseppe Tortano e Nicola Santilli. La moglie del conduttore di Avanti un altro, poi, ha aggiunto anche un commento nel quale ha esortato la sua collega a non arrabbiarsi.

Adriana ha risposto a queste provocazioni aggiungendo l’emoticon della faccina che ride. Al momento, non è chiaro se la sua sia solo una strategia per apparire disinvolta e disinteressata, oppure se realmente abbia deciso di prendere la cosa a core più leggero. Una cosa è certa, la guerra tra le due opinioniste del GF Vip non sembra affatto finita qui.