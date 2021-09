Selvaggia Roma commenta quanto accaduto a Dayane Mello a la Fazenza: il commento è vergognoso (VIDEO)

Ormai è noto a tutti quello che è accaduto a Dayane Mello a La Fazenda e in molti stanno commentando, tra cui anche Selvaggia Roma. L’ex compagna di reality della modella ha espresso il suo pensiero sulla vicenda ed ha detto delle frasi reputate da molti vergognose.

In particolare, l’influencer ha espresso chiaramente il concetto secondo cui la concorrente del reality brasiliano se la sarebbe un po’ cercata. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il commento agghiacciante di Selvaggia Roma su Dayane Mello

In questi giorni a La Fazenda sono in corso delle indagini in quanto la concorrente Dayane pare sia stata molestata e addirittura stuprata da un coinquilino, tale Nego. Quest’ultimo è stato squalificato dal reality show dopo le ripetute esortazioni da parte del pubblico italiano. Al momento, lo staff sta effettuando delle indagini per cercare di capire che cosa sia accaduto davvero. Ad ogni modo, qui in Italia in molti si sono espressi sulla vicenda. Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, ad esempio, si sono dette sconvolte e anche parecchio preoccupate per ciò che sta accadendo alla loro amica.

Parere del tutto differente, invece, è stato quello espresso da Selvaggia Roma, la quale ha accusato Dayane Mello di essersela cercata. L’influencer ha detto di essere rimasta senza parole in quanto si tratta di una cosa bruttissima, tuttavia, ritiene che la donna non sia stata costretta da nessuno. Se è accaduto ciò che è accaduto, quindi, è anche colpa sua. Per enfatizzare ulteriormente il concetto, poi, l’ex gieffina ha detto che chi è causa del suo mal pianga se stesso. (Continua dopo il video)

Bufera sul web contro l’influencer

Secondo il punto di vista di Selvaggia Roma, dunque, Dayane Mello non sarebbe affatto la vittima di tutta questa situazione. La concorrente de La Fazenda avrebbe esagerato ad alzare il gomito così tanto e a lanciare messaggi ambigui al concorrente, poi accusato di averla abusata. Queste parole hanno indignato profondamente gli utenti del web. Il video in questione, infatti, è stato condiviso da molte pagine di gossip divenendo virale.

Anche l’influencer Amedeo Venza ha reputato assurdo il comportamento della donna. Far sentire in colpa la “vittima” di un abuso è sembrata una cosa aberrante. Al momento, la Roma non ha ancora replicato cercando di spiegare meglio le sue parole. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.