Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Joele ignorato, Nicole esce con un nuovo ragazzo

Oggi, mercoledì 29 settembre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e stando a quanto emerso dalle anticipazioni pare che continueranno a nascere polemiche e discussioni.

Al trono classico sarà al centro dell’attenzione Andrea Nicole, mentre per quanto riguarda gli over non mancheranno i battibecchi tra alcuni esponenti del parterre. Scopriamo che cosa accadrà.

Anticipazioni oggi trono classico

L’appuntamento con Uomini e Donne è sempre fissato alle 14:45 in punto su Canale 5 e le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che Maria De Filippi chiamerà a centro studio Andrea Nicole. La tronista si sta trovando davvero molto bene con il corteggiatore Ciprian, tuttavia, nella puntata a cui assisteremo vedremo altro. Onde evitare di dargli troppe conferme, infatti, la ragazza porterà in esterna un altro cavaliere, ovvero, Gabrio.

Al momento non è chiaro se tra i due sia nata la scintilla oppure no, pertanto, non ci resta che attendere la messa in onda per scoprire tutto nel dettaglio. Per quanto riguarda Roberta, invece, della fanciulla si parlerà poco, molto probabilmente non è ancora riuscita a trovare qualcuno di così interessante. In merito a Joele, invece, il ragazzo verrà completamente ignorato. Già nella precedente registrazione non è affatto intervenuto, pertanto, appare evidente che il suo trono non stia regalando nessun momento degno di nota.

Scontri al trono over di Uomini e Donne

Lo staff di Maria De Filippi, infatti, già dall’anno scorso ha cominciato ad applicare un nuovo metodo in fase di montaggio. Quando in un’esterna non avviene nulla di che, non vale la pena di mandarla in onda. Questo, dunque, è ciò che avverrà per Joele. Al trono over, invece, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che non mancheranno i continui battibecchi tra Tina e Gemma.

L’opinionista ha deciso addirittura di sostituirsi al centralino della redazione del programma per filtrare tutte le telefonate che arrivano per Gemma. La Galgani non ha affatto apprezzato il suo comportamento, sta di fatto che nella puntata di ieri ha accusato l’opinionista di essere la causa della carenza di corteggiatori. Biagio, invece, continuerà ad uscire con Sara e la cosa creerà molto sgomento tra i presenti considerando i precedenti che ci sono. Per saperne di più, bisogna attendere la puntata.