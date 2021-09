Tommaso Eletti si era preso una cotta per Soleil Sorge: “Lei mi ha dato dei segnali”

Tommaso Eletti ospite a Casa Chi

Lo scorso venerdì Tommaso Eletti è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 6 dopo uno scontro in nomination con Daniele Silvestri. Prima che andasse via, in una delle prime notti passate nella casa più spiate d’Italia il 20enne romano ha rivelato di avere un certo interesse per Soleil Sorge.

Nel loft di Cinecittà però il giovane non ha fatto niente per provare a conquistare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nonostante ciò, nella giornata di martedì ospite a Casa Chi l’ex gieffino ha confessato che l’influencer gli avrebbe mandato dei segnali, facendogli capire che l’interesse era reciproco.

Il 20enne romano ha avuto mezza cotta per Soleil Sorge

Ospite a Casa Chi, l’ex gieffino Tommaso Eletti ha fatto delle confessioni sulla sua breve esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. “Se nella Casa c’era una ragazza che mi piaceva? Sì, l’ho detto anche in qualche confessionale che sono rimasto molto colpito da Soleil. Perché in parte è simile a me perché è un po’ matta, è intelligente, è carismatica, è simpatica. Mi ci sono trovata molto bene. Per lei ho avuto una piccola cotta per lei. Se c’è stato un bacio? No, ma magari”, ha fatto sapere il 20enne romano.

Per poi continuare in questo modo: “Non mi farebbe mai male come Valentina. Perché io ormai sono cambiato grazie al programma dove sono stato con Valentina. Se dovesse esserci qualcosa da parte mia vorrei… quando uscirà magari la conoscerò meglio. Ma io non mi comporterò più come prima, qualsiasi donna con cui uscirò la lascerò libera. Perché è importante la libertà per stare rilassati perché non si vive bene e lo dico io perché l’ho vissuto in prima persona. In catene non si vive bene. Se mi ha dato dei segnali? Da quello che sentivo io Soleil qualcosa sì. Da come si comportava nei miei confronti un segnale… qualche sguardo c’è stato. Se fossi rimasto dentro? Quando sono andato via lei mi ha detto: “adesso chi dorme vicino a me? Chi mi fa i grattini la notte?”.

Tommaso Eletti torna a parlare della sua ex Valentina

Sempre a Casa Chi, Tommaso Eletti ha parlato a lungo della sua vita sentimentale prima di entrare nel loft del Grande Fratello Vip 6. Il ragazzo ha confidato che con Valentina Nulli Augusti ha chiuso definitivamente. Ora ha bisogno di una ragazza della sua età, con la quale divertirsi e fare tante cose.

“Voglio condividere tutto con la mia futura compagna. Con la mia ex è stata un’esperienza fatta, mi ha cresciuto, ma non voglio rivederla. Non vorrei nemmeno darle visibilità a quella donna. Che poi se la prendono al GF Vip è soltanto perché ha attaccato tutti i ragazzi della casa. Se faceva la simpatica non la calcolava nessuno”, ha concluso l’ex gieffino.