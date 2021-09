GF Vip, Soleil ha un piano per distruggere Gianmaria e lo svela ai coinquilini: “Tra un paio di giorni…” (VIDEO)

Al GF Vip si è molto discusso del rapporto turbolento tra Soleil e Gianmaria e, a quanto pare, la guerra non è finita qui, sta di fatto che la Sorge ha confessato di avere un “piano”. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, infatti, la ragazza ha ammesso che comincerà a comportarsi in modo ambiguo nei confronti del suo ex.

Lo scopo è quello di far sì che lui si gasi parecchio e si senta importante, per poi annientarlo completamente. Scopriamo nel dettaglio in cosa consiste il machiavellico tranello dell’ex volto di Uomini e Donne.

Il piano di Soleil contro Gianmaria

Durante una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura del GF Vip, Soleil Sorge ha confessato il piano che ha in mente di attuare per “distruggere” il suo ex Gianmaria. Tra i due c’è stato un legame molto travagliato che, a quanto pare, è volto al capolinea lasciando dietro di sé degli strascichi parecchio inquietanti. Nel corso della precedente puntata del reality show di Canale 5, la Sorge si è anche scontrata con l’attuale fidanzata di Gianmaria e le due ne hanno approfittato per dirsene di tutti i colori.

Antinolfi, dal canto suo, si è schierato totalmente dalla parte della sua attuale fidanzata, pertanto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta meditando vendetta. Nello specifico ha confessato che, a partire dai prossimi giorni, comincerà a comportarsi in modo ammiccante con il coinquilino. Lo scopo sarà quello di fargli credere di nutrire ancora un sentimento per lui. I compagni d’avventura, però, devono essere complici in questo.

Il web non apprezza

Nel dettaglio, devono intortare per bene Gianmaria facendogli credere che la ragazza parli spesso di lui e provi ancora un sentimento forte. Una volta convinto il giovane di tutto ciò, il piano potrà giungere ad un livello successivo e Soleil avrà modo di distruggere Gianmaria. Nel momento in cui il giovane comincerà a pavoneggiarsi e a sentirsi sicuro di sé, la Sorge gli farà crollare tutte le certezze annientandolo.

Sul web in molti stanno commentando il piano diabolico della concorrente e il pubblico sembra non gradire la cosa. Specie l’influencer Deianira Marzano ha reputato assurdo che questa ragazza sia quasi ossessionata dal suo ex. Al GF Vip, infatti, se non parla di Gianmaria non è in grado di creare nessuna dinamica ed è priva di contenuti.