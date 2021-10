Albano e Romina, è gelo! Un gesto lo conferma

Tra Al Bano Carrisi e Romina Power sembra non esserci più nessuna intesa

Non è passato di certo inosservata l’intervista di Al Bano rilasciata da Silvia Toffanin. Il cantante di Cellino San Marco, insieme a Romina Power sono diventati di nuovo nonni di recente, grazie alla nascita della loro nipotina. Cristel ha dato alla luce il suo terzo bambino e in casa Carrisi è il momento di festeggiare.

A lasciare tutti senza parole, però, la risposta di Al Bano alla conduttrice, dopo che le ha chiesto se l’ex moglie fosse contenta di essere diventata nuovamente nonna: “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. I fan appassionati della storica coppia della “Felicità” hanno trovato questa risposta non molto convincente e si stanno chiedendo cosa è accaduto.

Nuovi attriti per la coppia

Dopo la drammatica scomparsa di Ylenia, Al Bano e Romina Power si sono allontanati fino a separarsi nei primi 2000. Fondamentale, nella vita del cantante l’incontro con Loredana Lecciso con la quale ha avuto due bambini. Ancora oggi, i due stanno insieme e dopo vari alti e bassi vivono serenamente la loro storia.

Dopo qualche anno lontano dalla Power, l’artista di Cellino ha deciso di riunirsi, artisticamente con lei anche se in tanti per anni hanno sperato in un ritorno di fiamma. Con il tempo questo idillio è andato scemando e nell’ultimo periodo pare che addirittura non si sentono più. Per caso c’entra Loredana?

L’appello di Romina Power

Come in molti sanno tra Loredana Lecciso e Romina Power non è mai corso buon sangue. Le due donne per lungo tempo non si sono mai parlate e Al Bano più volte ha chiesto loro di far pace. L’ultimo appello lanciato alla cantante e alla show girl risale proprio a Pasqua.

Romina, inoltre, avrebbe chiesto al suo ex marito di tenere a freno la lingua della sua attuale compagna, per aver dichiarato falsità in alcune interviste. Richiesta respinta da parte di Carrisi che non solo, avrebbe deciso di allontanarsi dalla sua ex per il bene della sua nuova famiglia, ma anche per rispetto. Dunque per i fan che avevano sperato in un riavvicinamento purtroppo devono rassegnarsi.